„Je to smutné, ale asi to k tomu směřovalo delší dobu. Po podzimu to sice měli celkem solidně rozehrané, jenže nejde to donekonečna hrát pouze s mladými,“ řekl Jan Martykán, jenž zažil s ústeckým celkem i účast v nejvyšší soutěži a několik sezón nosil kapitánskou pásku.

Právě v té době měla Arma mix dravého mládí v čele s neúnavným Aloisem Hyčkou či ofenzivním duem Jindráček-Kraut, které ale řídili zkušení třicátníci jako Michalové Valenta a Doležal, Pavel Džuban nebo Radim Novák. Mezi nimi pak dorůstala generace pozdějších opor, ke kterým patřili třeba bohém avšak fanoušky zbožňovaný Richard Veverka či již zmíněný Martykán.

POSTUP? TĚŽŠÍ NEŽ ZÁCHRANA

Do metropole na Labi pak zamířil také Jan Peterka, i z něj časem vyrostla persona bílomodrého klubu, jež dostala důvěru s céčkem na rukávu. Ani jeho nenechala současná situace chladným.

„Mrzí mě to, vlastně spíš štve, protože dřív všechno v klubu fungovalo. I když už tam není moc kluků, s nimiž jsem hrál, tak se vídáme nebo si zavoláme, i s dalšími hráči, s nimiž jsme tu hráli, jsme se shodli, že to je obrovská škoda,“ líčil záložník působící dnes v Dukle Praha. Ta hraje rovněž 2. ligu, Peterka tak situaci sledoval. „Ještě asi dvě kola předtím, než jsme s nimi hráli my, jsme tušili, že začíná být zle. Chrudim i Třinec po podzimu věděli, že jsou v průšvihu, takže posílili, naopak v Ústí v tomto ohledu zaspali. Asi si mysleli, že těch sedm, osm bodů náskoku jim bude stačit, jenže skutek utek,“ pravil zklamaně.

„Nevím, co teď bude s fotbalem v Ústí dál, možná to v tuto chvíli neví ani samo vedení. Pochopitelně Armě přeji, ať se vrátí co nejdřív, ale bude to strašně těžké. Každý postup bývá daleko složitější, než se v soutěži udržet,“ uzavřel.

ZMAŘENÝ POTENCIÁL

Smutný byl také trenér Aleš Křeček, jenž opustil Armu poměrně nedávno, před érou velkých jmen v podobě Jiřího Jarošíka a Davida Jarolíma. I on ale zažil s ústeckou partou skvělé časy, po té, co po svém nástupu na podzim 2017 vyhrabal klub ze sestupového bahna, dovedl o sezónu později severočeskou družinu až na 5. příčku druhé nejvyšší soutěže.

„Je mi z toho smutno. Ústí jsem nesledoval pouze v letošní sezóně, koukám na něj celou dobu, co v klubu nejsem,“ přiznal fanoušky zbožňovaný kouč, jenž má k Armě stále dost blízko. „Pořád tam mám nějaké kontakty, bavili jsme se o tom, je to strašná škoda. Klub i město má opravdu velký potenciál, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.“

Co bude s ústeckým fotbalem dál? V tuto chvíli těžko říct. Nezbývá než doufat, že rok 2022 nepohřbí dva nejsledovanější sporty ve městě.