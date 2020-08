Pikantní derby dnes odpálí novou fotbalovou sezonu. Hned v zahajovacím kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dojde na třaskavou regionální bitvu mezi domácím Ústím nad Labem a Varnsdorfem, která se rozhoří v 18 hodin. Velká pozornost bude upřena na ústeckou legendu Jiřího Jarošíka, který si v druholigového šlágru odbude debut v soutěžním utkání v pozici hlavního kouče.

FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf 2:3 (1:1) | Foto: Deník / Karel Pech

I z tohoto důvodu může ve skautingu soupeřů zatím trochu tápat. „Ústí jsem samozřejmě sledoval i loni, pár zápasů jsem viděl. Ale že bych si zpětně všechny pouštěl, to ne,“ přiznal kouč, pro nějž tak může být hra Varnsdorfu novinkou. „Já ty týmy když tak znám, hraji proti nim deset let, takže bych trenérovi poradil,“ vložil se s humorem do přípravy na severského rivala kapitán Jan Peterka. „Pokaždé je to stejné. My hrajeme, oni brání, a pak nás trestají za chyby. Musíme se jich vyvarovat, abychom získali tři body,“ zavelel.