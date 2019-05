Ústí n. L. – V zápase proti Jihlavě trefil Marek Krátký břevno. Spíš než konec barážových nadějí ho mrzelo, že se Armě v závěru sezóny nedaří. „I tak se ale dá brát sezóna jako vcelku úspěšná.“

Marek Krátký. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Šance na baráž je definitivně pryč, je to pro vás velké zklamání?

Zklamání je spíš to, že se nám teď nedaří. Baráž byla spíš příjemná nadstavba, my chtěli splnit hlavně cíl získat 50 bodů a zda by to na baráž stačilo nebo ne by se pak vidělo.