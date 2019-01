Ústí n. L. /ROZHOVOR/ – Fotbalová kariéra zavedla Šimona Šmehýla ze Slovenska až na sever Čech do Ústí nad Labem. Někdejší slovenský reprezentant se chce propracovat do sestavy místního celku.

Jak se zrodilo vaše angažmá v Ústí?

Oslovil mě trenér Aleš Křeček, byli jsme spolu od prosince loňského roku v kontaktu. Domluvili jsme se, a tak jsem v Ústí (úsměv).

Prošel jste mládežnickými kategoriemi slovenské reprezentace. Jaké jste prožíval pocity, když jste na sobě měl národní dres?

Myslím si, že pro hráče je možnost reprezentovat rodnou krajinu největší pocta, které se mu může dostat. Každý reprezentační zápas byl jedinečný a byla to obrovská čest.

Jak se vám dařilo?

Co se týká národního týmu, bylo všechno v pořádku. Podařilo se mi dát i nějaké góly. V té době jsem působil v prvoligové Nitře. Pak se nám nepodařila sezóna a sestoupili jsme, takže ke konci to bylo poněkud divoké.

Máte odehráno vcelku hodně utkání ve slovenské nejvyšší soutěži. Jaká je to liga?

Má svou kvalitu, je odlišná od té české. Myslím si, že dvě nejvyšší soutěže v České republice jsou výkonnostně na vyšší úrovni. Angažmá v Ústí je pro mě velkou výzvou, chci se ukázat v co nejlepším světle.

Co si od příchodu do Army slibujete?

Zejména se chci posunout do lepší soutěže, naposledy jsem působil ve druhé slovenské. Fortuna:Národní liga je kvalitnější, takže chci hrát co nejlepší fotbal. Věřím, že zde v Ústí má kariéra nabere správný směr.

Ze Slovenska jste přišel do Česka, vnímáte to jako zahraniční angažmá?

Je to pro mě velmi daleko od domova, pocházím ze západního Slovenska, takže to mám přes celé Čechy. Na druhou stranu, k fotbalové kariéře přesuny a cestování patří. Za šanci v Ústí jsem rád, chci se s ni co nejlépe popasovat.

Předpokládám, že problém s komunikací čeština- slovenština pravděpodobně nebude, že?

Zatím žádný problém nebyl a myslím, že ani nebude. Dorozumíme se úplně v pohodě (smích).



