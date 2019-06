Fotbalisté Ústí nad Labem neměli s Klokany slitování, poločas vyhráli 3:0, ve druhé půli přidali další gól a Bohemians snížili až minutu před koncem.

„Je to jen příprava a příště to může být obráceně, ale trenérům a mužstvu patří naše gratulace. Je to velké povzbuzení do další práce. Má to smysl. Arma má velký potenciál,“ sdělil klubovému webu nový majitel FK Ústí nad Labem Jiří Hora.

Další přátelské utkání sehraje Varnsdorf už v úterý 25. června. Od 11 hodin nastoupí v Raspenavě proti Slovanu Liberec. O den později, ale rovněž hodinu před polednem, nastoupí ústecká parta proti pražské Dukle.

Letní příprava 2019:

Bohemians Praha 1905 – FK Ústí nad Labem 1:4 (0:3)

Branky: 89. Koubek – 4. a 65. Richter, 34. Matějka, 39. Peterka.

Ústí nad Labem: Tvrdoň (46. Plachý) – Strada, Pimpara (46. Brak), Vlček (46. Písačka), Jakubov (46. Jirkovský) – Peterka (80. Kolařík), Richter, Miskovič (46. Valenta) – Prošek (75. Jakš), Matějka (65. Turek), Krátký (46. Drame).