V duelu, jenž má úvodní výkop naplánovaný na 18. hodinu, budou sice mírným favoritem domácí, ovšem ve vzájemných zápasech je v poslední době úspěšnější Varnsdorf. Ten ovládl tři ze čtyř posledních střetnutí, jedno skončilo remízou.

Už v pátek vyrazí na cestu za prvním zápasem také fotbalisté Ústí nad Labem. Ti sice hrají až v sobotu, ovšem kvůli daleké cestě do Třince, kde se navíc hraje už v 10.15 dopoledne, míří do Slezska o den dříve. Svému protivníkovi mají co vracet, neboť v loňské sezóně mu dvakrát podlehli 0:1.

Podle aktuálně platných opatření mohou na zápasy vyrazit i fanoušci hostů, jejichž sektory budou na stadionech otevřené.