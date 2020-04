Minimálně dvoumetrové rozestupy, žádný kontakt a po dlouhé době míč u nohy. Tak vypadal první trénink ústeckých fotbalistů po karanténě. "Sterilní," oglosoval ho suše, ale výstižně kouč Aleš Křeček. Nejen díky důsledné hygieně, ale také kvůli absenci emocí a soutěživosti.

Trenér Ústí Aleš Křeček | Foto: Deník / VLP Externista

Jaké jsou vaše dojmy z takového tréninku?

Já jsem si to nazval sterilním tréninkem. Chyběly tam nějaké emoce, když není hra, soutěžení a další běžné prvky, je to hodně zvláštní. Jinak to ale splnilo účel. Konečně jsme byli zase na hřišti a v rámci možností po hromadě, viděli jsme se s hráči, bylo to fajn.