Peterkovo angažmá v Ústí bylo nahnuté už v létě, kdy mu zbýval rok do konce smlouvy a Arma se po konci trenéra Křečka vydala směrem mladých hráčů. Do této koncepce v květnu 31 letý záložník příliš nezapadal, přesto nakonec v Ústí zůstal.

Nyní je však jisté, že odejde. Nejpozději od léta, kdy se stane volným hráčem, má podepsáno v Dukle. Pražané by však rádi situaci uspíšili a Peterku přivítali ve svém kádru už během jarní části.

"Zná ústeckou kabinu, na hřišti je to vůdce. Já doufám, že jaro ještě odehraje u nás," řekl ústecký kouč David Jarolím. "Mluvili jsme spolu a věděli jsme, že tato možnost může nastat. Pochopitelně to je velká ztráta, nicméně chápu, že si chce vyzkoušet jiné angažmá a třeba si i zahrát první ligu," dodal k faktu, že právě šance na nejvyšší soutěž je Peterkovým hlavním lákadlem. V Ústí totiž hraje už deset sezón, nejvyšší soutěže se ale nikdy nedočkal. "Zza služby, které v Ústí odvedl, si to zaslouží. Pro ostatní kluky to snad bude alespoň výzva takového hráče nahradit," uzavřel ústecký kouč.