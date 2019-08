Ve 22 letech se dočkal a poprvé nastupuje ve druhé nejvyšší soutěži. Matyáš Písačka je stabilním členem družiny Aleše Křečka, který ho stáhl pouze 15 minut před koncem zápasu s Jihlavou. Šikovný levák odehrál i celé utkání s Pardubicemi, kam dorazila fandit i jeho rodina. Dědeček dokonce vyhrál jednu z klubových soutěží, Matyáš ale s týmem výhru slavit nemohl, Arma prohrála 0:1.

Fotbalový zápas mezi Armou Ústí a Pardubicemi 2019/2020 | Foto: Deník / Karel Pech

„Alespoň nějaká výhra, ale to je málo,“ pokrčil rameny po zápase a z jeho výrazu bylo znát zklamání. „Samozřejmě, že takový výsledek nás mrzí. V prvním poločase neměl ani jeden tým příliš šancí, byla to spíš taková nakopávaná. Rozhodl vstup do druhé půle, kdy jsme nechali spadnout míč na našem vápně a jejich útočník to trefil. My jsme takové štěstí neměli, trefili jsme břevno, myslím, že lepší jsme nebyli, budeme to muset napravit v zápasech venku,“ zhodnotil nepovedený duel s Pardubicemi.