Konečně zase na druholigový fotbal! Přesně to si mohou po téměř dvou měsících říct příznivci ústecké Army. Ústí totiž v pondělí 22. července vstoupí do nové sezony 2019/2020, v premiéře hostí od 17.00 Jihlavu.

Fotbalový zápas Arma Ústí a Pardubice. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019. Fotbalisté Ústí ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Svěřenci trenéra Aleše Křečka jdou do nových bojů ve FNL s nálepkou týmu, který by měl okupovat přední místa tabulky. „V minulé sezoně jsme byli pátí, nyní chceme být výše. Musíme si dávat ambiciózní cíle. K jejich naplnění výrazně napoví už začátek soutěže,“ řekl na předsezonní tiskové konferenci kouč Křeček. Kousat by chtěl s Ústím už v pondělí proti Jihlavě.