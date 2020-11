Prostějov, který hájil třetí příčku v tabulce, byl v první půli aktivnější, nevyužil ale žádnou ze svých šancí. Tu největší spálil v úplném závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky, kdy za překonaného Tvrdoně zaskakovali jeho spoluhráči. Po změně stran zahodili domácí, i díky skvělému Tvrdoňovi, další velkou šanci, a tak udeřilo na druhé straně. Po faulu na Braka dostali Ústečtí příležitost k pokutovému kopu, který nekompromisně do středu branky proměnil Michal Bílek.

"Těch exekutorů zase tolik nemáme, ale Michal Bílek je jedním z těch hráčů, kteří to kopou. Jsem rád, že si to vzal, a především že to proměnil. V takové chvíli je důležité, aby se našel někdo zkušený, kdo tým podrží a dá gól," pochvaloval si ústecký trenér Jiří Jarošík.

Podle něj byl celý zápas úporným soubojem třetího s pátým týmem, což dokumentovala i následující situace. Domácí Matoušek šlápl v souboji na záda Bazalovi, z čehož vznikla hromadná strkanice. "Nikdo nechtěl prohrát, ty emoce k tomu zkrátka patří," pokrčil rameny hostující kouč, jenž situaci více nerozebíral. "Celý zápas se hrál na hodně těžkém terénu a proti houževnatému soupeři. Poslední dobou hrají velice dobře, naopak my byli po Hradci trochu skleslí, takže jsem rád, že tu kluci zabojovali a urvali výhru," těšilo ho.

Tu mohla Arma v závěru pojistit, ale také o ni přijít. Domácí se také dožadovali penalty po faulu na Zikla, ten navíc i v pádu dokázal nebezpečně zakončit, Tvrdoň však znovu prokázal své kvality. Na druhé straně mohl přidat technickou ranou pojistku Bazal, v závěru měl na noze razítko Koubek, jenže dorážku Proškovo rány nasměroval pouze do zaskakujících obránců.

I přesto Ústečtí nakonec doslova vyválčili kýžený výsledek a v tabulce přeskočili svého soka a posunuli se na čtvrtou příčku. Navíc udrželi krok s druhým Žižkovem a třetí Líšní.

V sobotu přivítá Arma od 13.30 na svém pažitu Třinec.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 9. kolo:

Prostějov - FK Ústí nad Labem 0:1 (0:0)

Branka: 60. M. Bílek (pen.)

Rozhodčí: Černý - Dohnálek, Slavíček. ŽK: 1:3 (Bialek - Bílek, Bazal, Čičovský). Hráno bez diváků:

1. SK Prostějov: Mucha – Šmehyl, Bala, Bialek, Sečkář (82. Langer) – Kopřiva (90. Sus), Omale, Zapletal – Matoušek (65. Píchal), Zikl (82. Rolinc), Jurásek (65. Spáčil).

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Hudec, Brak, M. Bílek – Písačka, Prošek, Bazal (87. Chodora), Strada (65. Hampl) – Čičovský – Koubek (87. Šilhan), Kušej (76. Emmer).