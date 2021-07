Fotbalisté Ústí nad Labem slaví vítězný vstup do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Ke tříbodovému zisku přispěla zlepšená produktivita i fakt, že Arma vyrazila na dlouhou cestu už o den dřív. Ve Slezsku pak urvala výhru 3:2.

Fotbalisté Ústí nad Labem slaví výhru, ilustrační foto | Foto: Deník/Vilém Maruš

"Určitě to bylo znát. Když jsme tu hráli v květnu, bylo to sice až od 17 hodin, ale ta cesta byla úmorná a na našem výkonu se to podepsalo. Teď jsme přijeli o den dřív, včera večer jsme si v Třinci i zatrénovali, takže jsme dnes byli daleko odpočatější," líčil trenér Jarolím, jehož potěšilo, že se jeho týmu povedl vítězný vstup do sezóny, který si na čtvrteční tiskové konferenci přál. "Vítězný vstup do sezóny je vždy důležitý a jsem nesmírně rád, že se nám povedl."