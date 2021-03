S Vlašimí jste i přes řadu šancí uhráli pouze bezbrankovou remízu. Asi nejste úplně spokojení, že?

Spokojení určitě nejsme, šli jsme si pro tři body. První poločas byl z mého pohledu velice dobrý, měli jsme spoustu brankových příležitostí, i hru jsme měli pod kontrolou. Po změně stran to však bylo hektické, snažili jsme se až příliš rychle o finální přihrávku, díky čemuž byla naše hra neurovnaná.

Po dvou zápasech stále čekáte na vstřelený gól… Co s tím?

První zápas byl hodně ovlivněný červenou kartou. Na začátku jsme si vytvořili šanci, po tom vyloučení to ale bylo proti soupeři jako je Dukla složité. Celý zápas jsme hráli v deseti, to asi nemá cenu hodnotit. Proti Vlašimi jsme měli spoustu možností, ve finální fázi jsme ukázali kvalitu, ačkoliv jsme žádnou příležitost neproměnili. Spíš by mě ale trápilo, kdybychom si nebyli schopní ty šance vytvářet. Věřím, že když budeme pokračovat ve stejných výkonech, branky přijdou.

Co zatím říkáte na Simona Gollnacka, který je posilou do ofenzivy?

Je to hráč, který podstupuje spoustu soubojů a většinu vyhrává. Proti Vlašimi tedy neměl moc brankových příležitostí, ale na druhou stranu vytvářel prostory pro spoluhráče. Je hodně pracovitý, zatím jsme s ním spokojeni, jen doufáme, že brzy začne střílet i nějaké góly.

Jak zatím hodnotíte angažmá v Ústí?

Herně to je slušné, ačkoliv vždy je co zlepšovat. Kluci jsou ale pracovití, je tu dobrý mix mladých i zkušených hráčů, kteří chtějí, makají, musíme to jen přetavit v bodové zisky, což je hlavní. Body nám zatím chybí, ale máme spoustu dobrých věcí, které si vezmeme do dalších zápasů, kdy se k nám snad přikloní i štěstí.

Jaká je práce s mladými hráči?

Řekl bych, že všichni chtějí dřít. Vědí, že mají velkou šanci dostat se v Ústí do profesionálního fotbalu, takže není potřeba někoho do tréninku dvakrát přemlouvat.

Po odchodu Peterky měl pásku v Praze Michal Bílek, proti Vlašimi Václav Prošek. Jak to tedy máte rozdělené?

Je to jednoduché, Venca Prošek je kapitán, ale na Dukle nehrál od začátku. Michal Bílek je zástupce kapitána. Honza Peterka byl lídr, ale máme tu další kluky, kteří musí převzít zodpovědnost po něm, to tak ve fotbale bývá. Vašek Prošek je jedním z nich, je tu delší dobu, proto byl byla páska svěřená jemu.