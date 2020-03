Rozpočet, ambice, i personální změny. To vše se řešilo na tiskové konferenci FK Ústí nad Labem, jíž se účastnil předseda představenstva Václav Kožíšek, trenér Aleš Křeček a kapitán Jan Peterka.

Kožíšek na úvod zopakoval změny, o nichž už Deník informoval, tedy například přesun Petra Heidenreicha do role sportovního manažera. „Nově vedu společnost já, technickým ředitelem je Petr Procházka,“ ujasnil složení vedení klubu.

ZMĚNY I V KÁDRU

Došlo také k odchodu některých hráčů, díky čemuž bude mít Ústí v sezóně pouze třináct hráčů s druholigovou zkušeností, zbytek budou talentovaní odchovanci. „Trochu se nám tím snížila konkurence, ale tým tvoří dobrý kolektiv. Jsme dobře připravení a rozhodně nechceme rezignovat na naše cíle,“ ujistil trenér Aleš Křeček. Ten zároveň dodal, že případná zranění, karetní a jiné absence mohou sílu kádru nabourat. Zvlášť když odešel hostovat do Sokolova Marek Krátký.

„Vytvářel nám konkurenci na pravé straně, kde je Marek Strada. Pokud by nebyl k dispozici, budeme muset hrát jinak. Šlo o rozhodnutí vedení a já ho respektuji,“ vyjádřil se ústecký lodivod. „Krátkému v létě končí smlouva, takže odešel z úsporných opatření, která chtěl vidět i majitel klubu. V podobné situaci je Richter, jenž ale zůstal. Tím ale nechci říct, že s nimi v létě nemůžeme uzavřít nové smlouvy. Teprve to budeme řešit,“ doplnil Kožíšek, jenž uvedl, že roli během rozhodování hrála i případná zastupitelnost hráčů na odchodu.

I to byl možná jeden z faktů, proč Křeček zatím váhá s podpisem nové smlouvy. Ústecký kouč totiž přiznal, že si momentálně není jistý, zda má stejnou vizi s majitelem klubu. „Krátký i Richter patří do základní sestavy, takové hráče za nula korun neseženete,“ pokrčil rameny.

Předseda představenstva zároveň připustil, že úspory klub potřebuje. „Tvoříme rozpočet na kalendářní rok. Momentálně máme pokryté zhruba dvě třetiny, nasmlouvaných je asi 11,5 milionu ze čtrnácti, které potřebujeme. To je ale jeden z nejmenších rozpočtů v lize a níž se opravdu jít nedá.“

Ústecký fotbal je však podle Kožíška, jenž se v nadsázce označil za krizového manažera, na skromné podmínky zvyklý. „Musíme plánovat i směrem k dalším sezónám, v nichž chceme růst a ne stagnovat,“ nastínil s tím, že se ale fanoušci rozhodně nemusí bát, že by Arma jaro vypustila a šetřil na podzim.

VÝPLATY CHODÍ VČAS

„Máme nového majitele, který loni poskytl tři miliony ze svého. Nebýt Jiřího Hory, loňská sezóna by se nedohrála, protože bychom vrátili dluh městu a nezbylo by na výplaty,“ řekl Kožíšek dále s tím, že jinak ale chodí výplaty hráčům včas. „Úspory jsou na místě, mohli bychom nyní rozhazovat, ale v desátém měsíci by se mohlo stát, že peníze dojdou. Majitel je otevřený navyšování rozpočtu co se týče investic, tedy hráčů.“ Zároveň dodal, že vedení stojí o prodloužení kontraktů trenérského štábu.

„Se sponzory to zde není jednoduché, budeme tedy chtít do Ústí přivést mladé talenty ze zahraničí. Máme i dva skauty, kteří nám s tím budou pomáhat. Tyto hráče pak můžeme využít v náš prospěch, nebo zpeněžit prodejem do vyšší soutěže,“ nastínil plán, jímž by se měl klub ubírat.

Kromě zahraničních mladíků by mohl být potenciál i v domácí akademii. „Mládež má rozpočet přes 12 milionů, většina je ale z dotací přímo pro mládež, které jsou navíc podmíněné startem A mužstva v profesionálních soutěžích. Finančně tedy áčku pomoci nemůžeme, ale můžeme pro ně vychovat kvalitní hráče, kterého buď zapracují, nebo prodají.“

Arma a zimní příprava v kostce

KÁDR:

Odchody: Marek Krátký (hostování Sokolov), Tomáš Vlček (ukončení hostování ze Slavie), Ondřej Kolařík (hostování Brozany), Martin Jirkovský (hostování Brozany), Ondřej Jakubov (ukončení hostování z Baníku Ostrava)

Příchody: Bohumil Hudec (konec hostování v Admiře Praha), Daniel Chodora (konec hostování v Teplicích)

Soupiska

Brankáři: Marian Tvrdoň, Jan Plachý

Obránci: Bohumil Hudec, Vojtěch Brak, Jiří Pimpara, Michal Bílek, Matyáš Písačka, Marek Strada

Záložníci: Daniel Richter, Youba Dramé, Jan Peterka, Jiří Miskovič, Václav Prošek, Daniel Chodora, Matěj Valenta

Útočníci: Fortune Akpay Bassey, Lukáš Matějka

Realizační tým

Trenér: Aleš Křeček. Asistenti: Juraj Šimurka, Petr Vrabec.

Vedení společnosti

Vlastník klubu: Jiří Hora. Předseda představenstva: Václav Kožíšek. Technický ředitel: Petr Procházka. Sportovní ředitel: Petr Heidenreich.

ARMA V PŘÍPRAVĚ:

Teplice (2:2), Plzeň (1:4), Slavia Praha (1:0), Sparta Praha (0:1), Chomutov (6:0), Karlovy Vary (4:1), Slavia B (1:1), Sokolov (2:4), Vyšehrad (2:5), Brozany (4:0), Jihlava (4:5)