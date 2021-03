Ústecký fotbal a Aleš Křeček. Spojení, které roky fungovalo. Od léta jsou složky rozdělené, a spokojenost panuje tak napůl. Arma nevyužívá šance, Jihlava možnosti. Kdo zlomí v pátek špatný start do jara? Výkop je na Vysočině už v 15 hodin.

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Severočeši zakončili podzim na skvělé třetí příčce, jenže na jaře stále čekají nejen na první výhru, ale i na první vstřelený gól. Spokojit se tak museli pouze s bodem za chudou remízu 0:0 s Vlašimí. Útěchou může souboru, který vede od ledna nový kouč David Jarolím, fakt, že pod Jiřím Jarošíkem se na podzim dočkal také výhry až na třetí pokus (a mimochodem také po bezbrankové remíze a inkasovaném bůru). Navíc Ústečtí si alespoň vytváří šance. "Daleko víc by mě trápilo, kdybychom se do nich nedostávali. Musíme to jen přetavit v body," prohlásil bývalý český reprezentant, jehož tým klesl na šestou příčku.