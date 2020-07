Ústečtí fotbalisté zapomněli, jak se vyhrává. Po nečekaném odchodu trenéra Aleše Křečka nezvítězili ani v pátém zápase v řadě a v utkání 28. kola FORTUNA:MÁRODNÍ LIGY prohráli v Hradci Králové 0:1. Přes zisk tří bodů nebyl hradecký trenér Zdenko Frťala s výkonem proti Armě spokojen.

Fotbalový trenér Zdenko Frťala. | Foto: Deník / Michal Fanta

„Po první půli jsem musel zvýšit hlas, neboť jsme si neplnili to, co jsme si řekli v přípravě na zápas. Chtěli jsme dávat více míčů za obranu do sprintových náběhů, ale v postupném přechodu jsme ztráceli spoustu míčů ve středu hřiště. Nabídli jsme soupeří dvě až tři gólové šance kvůli prováhání některých momentů," uvedl trenér.