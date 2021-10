„Jsme zklamaní, protože inkasovat v 90. minutě vyrovnávací branku nás mrzí. Věděli jsme, že proti Táborsku, které má pevnou defenzivu, brání a snaží se hrát na protiútoky, nás čeká těžký zápas. Jedná se o nepříjemné soubojové mužstvo, které dostupuje a prostoru ve středu hřiště příliš není. O to více nás mrzí, že jsme nedokázali vyhrát. Nemohu mužstvu vytknout bojovnost, byli jsme stabilní, co se týká defenzivy a nasazení," řekl David Jarolím, trenér FK Ústí nad Labem.

"Po většinu prvního a částečně druhého poločasu jsme se přizpůsobili hře soupeře, měli jsme více držet hru po zemi, hrát rychleji a přes křídelní prostory se dostávat do útoku. Dali jsme gól z penalty a měli jsme utkání uhrát. Na pokutové kopy jsou určení tři hráči, Jiří Miskovič si věřil, protože dal gól již z trestného kopu. Každopádně zákrok z první půle, kdy hráč jde po nohách, by neměl být oceněn pouze žlutou kartou,“ uvedl kouč Army.

Hosté byli s bodem naopak spokojeni. "Vybojovat bod bylo hodně těžké poté, co jsme prohrávali pár minut před koncem 1:2. Remízu jsme uhráli se štěstím. Arma má mladý ambiciózní tým s mladým trenérem, dvakrát vyhrála a mladistvý elán přináší emoce. Do Ústí nad Labem se nejezdí pro body, sami s tím, že na severu Čech se těžko získává jakýkoliv bod, máme zkušenosti. I my jsme po výhře z minulého utkání chtěli zvítězit a nechtěli dát svou kůži lacino," uvedl pro web ústeckého klubu Miloslav Brožek, trenér FC MAS Táborsko.

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA, 13. kolo:

FK Ústí nad Labem - Táborsko 2:2 (1:1)

Branky: 33. a 84. z penalty Miskovič – 36. Havrda, 90. Rydval. Rozhodčí: Kvítek – Slavíček, Černoevič. ŽK: Miskovič, Brak, J. Plachý – Kopečný, Tijani, Navrátil, S. Almeida, 90+3. Garčár (trenér brankářů), po zápase Lazarčik. Diváků: 578.

Ústí nad Labem: J. Plachý – Prošek, Brak, Hudec, Písačka – Miskovič, Čičovský (71. M. Bílek) – Alexandr, Jiránek (58. Gonzalez), Emmer (71. Cantin) – Krobot (87. Mechmache). Trenéři: David Jarolím, Jaromír Jindráček, Richard Stražan.

Táborsko: Pecháček – S. Almeida, Rydval, Navrátil, Tusjak – Holiš, Havrda (78. P. Plachý) – Boula, Čapek (58. Vozihnoj), Kopečný (78. Rafa) – Muhamed Tijani (90+2. Lazarčik). Trenéři: Miloslav Brožek, Sergejs Golubevs, Martin Bárta.