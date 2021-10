„Začátek sezony nebyl špatný, pak se to ale sesypalo, nedaří se. Hlavně po výprasku od Brna. Chceme se zase vrátit na vlnu a vyšvihnout se nahoru, tam Ústí patří. Určitě nepatří na dno. Jde jen o to nepříznivou sérii zlomit,“ věří Krobot v lepší zítřky.

Špatné výsledky si ústecká parta v mezidobí rozebrala, její forvard ale u toho nebyl. „Kluci šli na bowling, já byl na reprezentačním srazu. Je dobře, že se to vyříkalo, že se tmelila parta. Většinou k tomu dochází přímo v kabině, teď se kluci rozhodli pro bowling. Ale musím říct, že parta je v Ústí výborná, všichni si v kabině rozumí. Slovo v ní mají starší kluci, Miskovič a Prošek.“

Své si vždy k zápasům pochopitelně řekne i trenér David Jarolím. Pro Krobota možná zvláštní pocit, v Mladé Boleslavi ho totiž vedl Karel Jarolím, otec ústeckého kouče. „Už jsme se tomu společně zasmáli, ale ono to bylo tak, že mě pan Jarolím starší do Ústí doporučil. Pro mě to bylo fajn, protože oba jsou dobří trenéři, každý má něco svého. A podoba tam je,“ usmívá se ústecký forvard. Když má rozvést trenérské praktiky obou Jarolímů, nechce se pouštět do detailů. „Jestli je ten starší jiná škola? Jak říkám, každý má své. Na Davidovi je vidět, že má hodně zkušeností z Německa. Předává nám je. Myslím, že za to, jak pracujeme na tréninku, bychom si v tabulce zasloužili mít víc bodů.“

Problémem Army může být i to, že nedisponuje vysokými fotbalisty. Krobot je toho důkazem, měří 181 centimetrů. „Je pravda, že máme dobré standarky, ale jak je náš tým malý, tak toho neumíme až tak využít,“ připouští. „Snažíme se hrát hlavně po zemi, trenér to po nás chce. Ale někdy se bohužel přizpůsobíme soupeři, když to nakopává. A nakopáváme taky. Musíme se snažit hrát pořád svou hru,“ přidává.

Díky výbornému začátku v Ústí se Ladislav Krobot znovu ocitl v reprezentaci. Při posledním reprezentačním srazu dal gól Rumunsku, v pondělí si v Teplicích zahrál proti Anglii. Po porážce 0:5 byl skleslý, takový debakl nečekal. „Ta porážka je motivací. Aspoň vím, na čem pracovat. V individualitách byl rozdíl. Ale v prvním poločase jsme chvílemi měli víc ze hry, jen tomu chyběl gól. Naopak jsme branky dostali a Angličani pak byli ve svém živlu. Zkušenosti to jsou k nezaplacení, ale je škoda, že na zápas budeme vzpomínat v souvislosti s tím debaklem.“

A ještě něco určitě bude Krobot i s odstupem času v souvislosti s teplickým zápasem v hlavě mít – parádní kulisu, o kterou se postaraly víc než tři tisícovky fanoušků. „To bylo fantastické. Diváci byli famózní, takhle jsem si dlouho nezahrál. Hraje se pak úplně jinak. Bylo mezi nimi hodně dětí, fandili nám i za nepříznivého stavu. Bylo neskutečné, když jsme prohrávali 0:5, ale z hlediště se ozýval hukot. Třeba když jsme v závěru nastřelili tyčku. Fakt paráda,“ děkuje Krobot českým příznivcům.

Jeho cílem pro další období je především co nejvíc pomoct Ústí k cestě tabulkou vzhůru. Výhledově by se ale rád vrátil mezi elitu. „Ústí mám teď v hlavě. Jsem tu fakt hodně spokojený, lepší partu jsem asi nezažil. A v budoucnu bych ale chtěl hrát ligu,“ uzavírá muž, který ve městě automobilů nastoupil v šesti prvoligových duelech.