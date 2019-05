Derby! O všechno. O krále severu i o dobytí třetí příčky, která zajistí účast v baráži o nejvyšší soutěž. Takový náboj bitva mezi fotbalovým Ústím a Varnsdorfem ještě nikdy neměla.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA pomalu odpočítává poslední kola letošního ročníku a Arma se stále bodově drží třetího Hradce Králové v boji o barážovou pozici. „Zatím se všichni snažíme, aby byl ten tlak úměrný situaci, nesvazuje nás, což je důležité,“ prozradil kouč Ústí Aleš Křeček, jenž ale zároveň připustil, že baráž je stále blíž a blíž.

„My o baráž jednoznačně stojíme, určitě nebudeme z žádných důvodů něco vypouštět,“ vyslal jasný vzkaz z nejvyšších míst ústeckého celku výkonný ředitel Petr Heidenreich. Arma je tak po sedmi letech znovu připravená se poprat o první ligu.

FANOUŠCI, JSTE S NÁMI?

„Věříme, že o nejvyšší příčky stojí i fanoušci a je na nich, aby to nyní ukázali a v náročném závěru sezóny nás přišli podpořit,“ zavelel Heidenreich. Podobné přání má i Křeček: „Nejen já, ale i celá kabina věří, že ve sváteční den, v době, kdy hrajeme o nejvyšší příčky, zápas s nádechem derby, dorazí co nejvíc lidí, kteří nás dotlačí za třemi body. Návštěva přes tisíc fanoušků by byla skvělá,“ zasnil se.

Právě fanoušci mohou být důležitým faktorem, Arma má totiž s Varnsdorfem mizernou bilanci, navíc právě kvůli celku z Kotliny muselo Ústí už jednou postupové oslavy odložit. Téměř na den přesně před sedmi lety, 9. května 2012, mohla Arma ve Varnsdorfu v případě výhry slavit, jenže padla 0:2. Ačkoliv svěřenci tehdejšího kouče Svatopluka Habance nakonec návrat po bok tuzemské smetánky stejně oslavili, tato porážka odstartovala nelichotivou sérii prozatím patnácti zápasů, v nichž Ústí zdolalo Varnsdorf pouze jedinkrát. Osm dalších zápasů skončilo remízou, šestkrát slavil soupeř.

„Podobnou bilanci jsme prý měli i s Táborskem, ale takové věci já neřeším a neříkám je ani hráčům,“ pousmál se kouč Křeček, jehož tým letos na podzim poprvé v historii zdolal Táborsko a na výhru navázal v minulém kole i venku.

„Je to pro nás další těžký zápas, derby s těžkým soupeřem, který urputně brání a má nebezpečné brejky,“ popsal. A jaký bude recept na zdolání úporné defenzivy? „Musíme být aktivní a prosadit se naším útočným stylem. Zároveň nám nesmějí utíkat do protiútoků, na které mají typologicky výborné hráče.“

SLUŠELO BY TOMU ASPOŇ 1 500 DIVÁKŮ

To Varnsdorf poslední kolo nezvládl a doma prohrál s Vlašimí 0:2. Další ztráta v Ústí by tak mohla jeho naděje na barážovou účast definitivně pohřbít, neboť Ústečtí by si vypracovali tři kola před koncem osmibodový náskok.

„Nejsem typ, který prožívá nějaká velká derby,“ přiznal trenér Varnsdorfu David Oulehla, jenž ale význam utkání nesnižuje. „Jistě to ale bude mít náboj, šťávu, jsme rádi, že je i v závěru sezóny pořád o co hrát.“ Ve svých odhadech a přáních co se návštěvnosti týče zašel ještě dál, než jeho ústecký kolega. „Myslím, že když bude dobré počasí, patnáct stovek diváků by tomu slušelo.“

Oulehla zároveň nesouhlasí s tím, že by jeho tým byli betonáři. „Vycházíme z dobré defenzivy, ale rozhodně nejsme betonáři. Těžíme z brejků, tam by mohla být ústecká slabina,“ odhalil plány. „Ústí je hodně kombinační celek, rádi jsou na míči,“ přidal postřehy ke svému soupeři.

Drama ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE jde do finiše. Pokerovou terminologií: Karty jsou rozdány, komu přijde nejlepší flop, turn a river? Sváteční derby s příchutí bitvy o ligovou naději startuje na Městském stadionu v Ústí nad Labem ve středu 8. května v 18 hodin.