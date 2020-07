FK Ústí nad Labem zahájil přípravu na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. Po zmiňovaném setkání se hráči přesunuli do areálu na Klíši.

„Vlády se ujímá Jiří Jarošík. Změny jsou v realizačním i hráčském kádru. Některým hráčům skončila hostování, to je případ Basseye, Matějky a Valenty, jiným, Pimparovi a Richterovi, skončily smlouvy. Ti hráči tady nejsou a ještě jednáme o přestupu Dramého do první české ligy. Bavíme se o milionech,“ vypočítal absence na recepci Městského stadionu při prvním srazu před novou sezonou sportovní manažer ústeckého klubu Petr Heidenreich.

Podle uznávaného portálu transfermarkt.com je aktuální tržní cena 22letého francouzského středopolaře Youby Dramého v přepočtu 7,8 milionu korun…

Máme několik nabídek z ligy. Řeším to dnes a denně od rána do večera.

A jak to vypadá?

Blížíme se do finále a on s největší pravděpodobností odejde.

Dostanete třeba 10 milionů?

To asi ne, vše ladíme. Ve hře je například i zajímavé hostování. Nechci to ale rozebírat dopodrobna. Nebo to zakřiknout.

Zatím ale Dramé chybí, proč?

Na srazu přípravy není, potřeboval ještě tři dny volna a já neměl důvod mu nevyhovět. Pokud zůstane, tak jeho prověřovat nepotřebujeme.

Během krátké dovolené postihly hráčský kádr docela bolestné ztráty…

Plány klubů a manažerů, kterým hráči patřili, byly jiné než plány Ústí. Jejich účinkování na Armě jim pomohlo, že se dostali na nějakou asi už ligovou úroveň, a tak je logické, že se posouvají. Například Matějka, který tady dal 16 gólů, jde do přípravy Plzně, což je i pro nás v podstatě velká odměna. Jsem rád, že jsme se na jeho vývoji mohli podílet a věřím, že najdeme zase nějakého podobného hráče. Možná už i sedí tady v kabině.

Jaké jsou vzhledem ke složení kádru plány?

Hráči, kteří tady zůstali, jsou taková osa, kterou doplníme našim mladými a pokusíme se kádr posílit. Situace nám v závěru koronavirové sezony nahrála, měli jsme dost bodů a místní odchovanci si druhou ligu už vyzkoušeli. Někteří se uplatnili, a tak v této cestě hodláme pokračovat.



Všiml jsem si, že přišlo dost mladých kluků na zkoušku.

Chceme je do kádru zapojit a teď je na trenérech, aby s nimi pracovali.

Viděl jsem, že jste vítal i zahraniční akvizice.

Dlouhodobě jsme neměli levého beka, takže zkoušíme chorvatského hráče Luku Mikora, na kterého jsme dostali dobré reference. Bude tady deset až čtrnáct dní na zkoušce a pak si to s trenéry vyhodnotíme.

A dál?

Jirka Jarošík přes své kontakty přivádí mladého hráče a reprezentanta do 19 let Antona Krutogolova z Estonska. Je to gólový hráč, pravá, levá. Dlouho jsme ho sledovali, viděli v několika zápasech. Bavíme se o podmínkách. Patří Levandii, tamnímu největšímu klubu, je na rozhraní juniorky a prvoligového výběru. Věříme, že by to mohli být i do budoucna zajímaví hráči.

Jsou tu i nové akvizice ze Sparty a Slavie, co si slibujete od nich?

Ze Slavie tady máme Vojtu Šilhana. To je hráč z regionu, je odchovanec Mostu, prošel i teplickým dorostem a k severu Čech má vztah.

Góly Matějky a spol. vám budou chybět hodně?

Šilhan je dlouhodobě gólový hráč, jednáme ještě se Spartou, seděli jsme tam, ale zatím to brzdí korona karanténa. Je to složitější.

Chystáte další změny?

Složení kádru pro druhou ligu nemusí být pro druhou ligu konečné, vždyť minulý týden sezona teprve skončila. Všechno musíme dát rychle za měsíc dohromady. Máme tady 25 hráčů plus brankáře. Po přípravných zápasech, první dva proto hrajeme už brzy, uvidíme.

Proč jste neuplatnili opci na Fortune Akpan Basseye, nigerijského střelce z klubu Eagles Wings a on už trénuje v Českých Budějovicích?

Měli jsme předkupní právo, které jsme v průběhu jarní sezony neuplatnili. Troufnu si říct, že kdybychom to měli udělat po podzimu, tak to asi uděláme, ale na jaře nesplnil, co jsme od něj očekávali. Manažeři ho přesunuli do Českých Budějovic. Už to pro nás není téma.

Jaká je finanční situace ústecké Army?

Je to složité, s ekonomikou se pereme. Pracujeme s velmi skromným rozpočtem. Pro nás je důležité, aby byl vyrovnaný. Na peníze, které vidíme, tak s nimi musíme pracovat a hospodařit.

I proto skončili zkušení borci Pimpara a Richter nebo v nedávné minulosti například třeba Krátký?

Pimpara tady byl skoro čtyři roky a musíme mu poděkovat. Už loni jsme řešil, zda s ním prodloužit smlouvu nebo ne, nakonec jsme to udělali. Já ho znám hrozně dlouho a a mám s ním nadstandardní vztah, o to je věc složitější. Je to fotbalový život a někdy nepříjemná rozhodnutí udělat musíte. Jirka už o víkendu hrál za Srbice v Modlanech, vydal se touto cestou. Ano, taky jsme řešili finance, nemohli jsme se shodnout, a tak to vyústilo v jeho ukončení profesionální kariéry.

A Daniel Richter?

To samé. Končila mu smlouva a od zimy jsme se bavili o jejím prodloužení. Dan od nás chtěl finanční plnění, které jsme mu nemohli splnit. Vím, že byl na zkoušce v Trnavě, teď je na Žižkově a mně je líto, že tu tak kvalitní hráč není. Je to o financích a zmiňovaném vyrovnaném rozpočtu. Myslím si, že jsme schopni tyto hráče nahradit. Jestli ne hned, tak v průběhu podzimu ano.

Zda se, že nového kouče nečeká snadná práce. Proč jste jako nástupce úspěšného Aleše Křečka vybrali bývalého skvělého fotbalistu, který ale bude v roli hlavního trenéra poprvé?

Jirka je ústecký rodák a ten příběh se nám zdá zajímavý. Já jsem s ním i dalšími kandidáty strávil několik hodin. Cítím z něj odhodlání, chce trénovat, má licenci. Pro všechny je to obrovská příležitost.

Změny v kádru FK Ústí nad Labem:



Příchody (na zkoušku):

Krutogolov (Levandie, Estonsko)

Šilhan (Slavia)

Čmelík (Sparta)

Pavlík (Sparta)

Mikor (Slaven Belupo, Chorvatsko)



Odchody:

Bassey

Valenta

Matějka (konec hostování)

Richter (konec smlouvy)

Pimpara (konec smlouvy)

Drame jedná o přestupu do české nejvyšší soutěže