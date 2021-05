První šanci ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE dostal Čičovský už v loňské sezóně ještě pod trenérem Alešem Křečkem, který ho poprvé nasadil do druhé půle zápasu v Pardubicích na konci května. Šikovný záložník nakonec posbíral 253 minut, v letošní sezóně už se z něj stal prakticky stabilní člen kádru Jiřího Jarošíka, respektive Davida Jarolíma.

Třiadvacet startů, 1 732 minut, v nichž už si připsal i první dvě trefy v profesionálním fotbale, mu nakonec vyneslo pozvánku na soustředění do Jablonce, které se bude konat od 30. května do 3. června a bude zakončené modelovým utkáním. "Je to moje první nominace na reprezentační kemp, takže ještě úplně nevím, co mě čeká. Každopádně se moc těším a nominace si vážím, bude to pro mě velká zkušenost," doplnil své pocity hráč, jenž prošel i mládežnickou akademií Dynama Drážďany.