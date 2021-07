Lišila se letošní příprava od té loňské?

Řekl bych, že příliš ne. Každý trenér přípravu dělá podle svého, ale mnoho rozdílů proti minulým rokům nebylo. Drobný rozdíl byl například v tom, že za Jirky Jarošíka se neběhalo mimo stadion, teď v přípravě Davida Jarolíma jsme běhali několikrát i mimo stadion.

Vy osobně máte rád letní přípravu?

Obecně nemá letní přípravu rád snad nikdo. Hlavně ze začátku se hodně běhá a chodí do posilovny. Některé přípravné zápasy nás hodně bolely a jsem rád, že už jsou za námi.

Takže jste se těšil na první ligový duel?

Ano, velmi, ligové zápasy nám chyběly. Vzhledem k tomu, že do naší ligy spadly kvalitní týmy, bude to velmi těžká sezona.

Jaké jsou týmové cíle?

Kostra týmu z minulé sezony tu zůstala, takže ambice na horní příčky tabulky rozhodně máme. Někteří hráči odešli, ale místo nich sem přišli kvalitní hráči. Myslím, že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky.

Nyní je v týmu hodně cizinců, jak spolu vycházíte?

Naprosto v pohodě. Například Matthew Cantin je tu už delší dobu a česky rozumí. Mluví anglicky, podobně jako ostatní cizinci. Marvis Ogiomade je pohodový kluk, je vidět, že v České republice je už delší dobu. Je s nimi zábava v kabině i na hřišti.

Co říkáte na odchod brankářské jedničky Mariána Tvrdoně?

Je to ztráta, chytal tu výborně. Byla to naše jistota, ale šel do vyšší soutěže, za což jsem velmi rád. Teď tu máme Honzu Plachého s Davidem Němcem. Z brankářů rozhodně obavy nemám.

Hrajete na hrotu útoku, jak se vám na tomto postu líbí?

Není to pro mě úplně nové, v mládeži jsem hrotového útočníka hrál. Nic moc zásadního se pro mě nemění. Musím hrát chytře, abych od stoperů soupeře nedostal nakopáno (smích).