Netradičně v sobotu nastoupí doma Varnsdorf. Svěřenci Davida Oulehly hostí od 16.30 druholigového lídra z Pardubic. Předposlední Severočeši mohou jen překvapit, body potřebují jako sůl.

„Pardubice mají velkou sílu v obranné čtveřici, která je dlouhou dobu pohromadě. Dobře jim tam zapadl Toml. Před nimi je štít Jeřábek, který je motorem celého týmu. Na hrotu mají zkušeného Pavla Černého. Celkově mají vyvážený tým, to je jejich síla,“ ocenil kvality soupeře kouč Varnsdorfu.

Fotbalisté z města perníků ještě neprohráli a dostali jen čtyři branky. „Velmi dobře brání, jsou stále u sebe. Navíc jsou poctiví a agresivní. Po zisku míče mají rychlý přechod do útoku,“ pokračoval Oulehla. Ten bude mít krom Lehoczkiho a Kocourka (disciplinární trest) k dispozici kompletní kádr.

Pokud mají Pardubice nejlepší defenzivu, Varnsdorf je v tomto ohledu jasně nejhorší. „Věcem do obrany se permanentně věnujeme. Trénink je ale jedna věc a zápas zase druhá. Tam už rozhodují věci, které do tréninku nedáte. Tam se dopouštíme chyb a soupeři je trestají. Pracujeme a věříme, ze to následující zápas bude lepší,“ dodal Oulehla.

Získat zpět body, které ztratili doma v nastavení proti Sokolovu, se budou snažit fotbalisté Ústí nad Labem. Armu ale čeká těžký soupeř, exligová Dukla Praha. „Respektujeme sílu soupeře, podle mě je to nejlépe kombinující a nejvíce fotbalový tým v celé soutěži se spoustou ligových hráčů. I přesto tam ale nejedeme s žádnou poraženeckou náladou a chceme domů přivézt nějaké body,“ vyhlásil kouč Army Aleš Křeček.

„Dukla má výborný tým, viděl jsem ji hrát v pár zápasech. V tabulce jsou na čtvrtém místě, čeká nás těžký zápas. Pojedeme si to s Duklou rozdat, uvidíme na co to bude stačit. Musíme opět urvat body venku,“ dodal pro klubový web Lukáš Matějka. Zápas má výkop sobotu v 10.15 hodin.