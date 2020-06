Bílomodří do zápasu na východě Čech nevstoupili špatně, zlomila je však první, dost šťastná, trefa domácích. Pak už mělo utkání jasný spád. Domácí jasně dominovali, na branku Ústí nad Labem vyslali jedenáct střel, mezi 14. a 39. minutou čtyři z nich zužitkovali. Po půli dokonal Hlavatý hattrick, trenér Křeček tak mohl dostřídat i poslední mladíky. Už ve 37. minutě stáhl Písačku, do hry se dostal také náhradní brankář Plachý.

"My jsme do toho zápasu nevstoupili úplně špatně, ale po prvním gólu se nám všechno sesypalo. Dalším brankám předcházely naše hrubé individuální chyby a působili jsme jako mladší žáci," uznal ústecký trenér. "Do druhé půle už jsme tak nějak věděli, že je zápas rozhodnutý, a chtěli jsme především pošetřit hráče na dva nadcházející domácí duely, které před našimi fanoušky chceme a musíme zvládnout. Proto dostali příležitost mladí hráči, které jsme chtěli vidět v akci," nehledal za střídáními žádnou vědu. "Věřím, že tento zápas byl úlet, který se prostě občas stane, ale nebude se opakovat," dodal na závěr.

Šanci na reparát mají Ústečtí už v nadcházejícím týdnu. Ve středu hostí doma Vlašim, v sobotu vyzvou, opět na svém pažitu, v derby Varnsdorf. Oba zápasy začínají v 17 hodin.

F:NL, 19. kolo:

FK Pardubice – FK Ústí nad Labem 5:0 (4:0)

Branky: 36., 39. a 46. Hlavatý, 14. Solil, 24. Pfeifer

Rozhodčí: Julínek. ŽK: Bez karet. Diváci: 180.

FK Ústí: Tvrdoň (52. J. Plachý) – M. Bílek, Pimpara, Písačka (36. Miskovič), Prošek – M. Valenta, J. Peterka (C), Hudec – Drame (46. Bassey), L. Matějka (58. Chodora), D. Richter (46. Čičovský).