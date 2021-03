Co chybělo k tomu, abyste prolomili defenzivu Vlašimi?

Gól (úsměv). Měli jsme asi pět nebo šest šancí, kdy míč poskakoval třeba metr před čárou. Dařily se nám standardní situace, ze kterých jsme mohli dát asi čtyři góly, vyšly nám i oba poločasy, v nichž jsme Vlašim zmáčkli. Tam jsme měli zápas rozhodnout. Myslím, že jsme byli lepší, ale nakonec jsme se ještě báli, abychom nedostali gól. Škoda.

Vy jste dostal pásku po Janu Peterkovi. Jak náročné je ho nahradit?

Já určitě nechci nikoho nahrazovat. Honza Peterka tu byl tuším jedenáct let a do své pozice se vypracoval. V kabině byl nejstarší a my jsme za ním šli. Já se budu snažit jako kapitán udělat pro tým maximum.

Ústí má sezónu stále relativně dobře rozehranou, ačkoliv start do jara nebyl úplně optimální. Jaká tedy může být druhá polovina sezóny?

Chceme hrát pořád nahoře. Na podzim byl ten úvod podobný, na začátek remíza a pět gólů ve Vlašimi, takže si z toho neděláme hlavu. Duklu už jsme hodili za hlavu, sice se nám nepodařilo urvat tři body ani s Vlašimí, ale jdeme od zápasu k zápasu a věříme, že vítězství přijdou a že máme dost kvalitní tým na to, abychom se mohli držet v tabulce nahoře.

Vnímáte nějaké rozdíly ve hře pod Davidem Jarolímem namísto Jiřího Jarošíka?

Každý trenér má svoje. Oba ale chtějí hrát kombinační fotbal, ačkoliv současné stavy trávníků nejsou úplně optimální, takže někdy to musíme dost zjednodušit. Přístup obou trenérů je ale fantastický, zažili neskutečné kariéry a chtějí nám předat své zkušenosti. Je skvělé hrát pod vedením takových person.

Aplikuje nový kouč nějaké prvky z Německa, kde strávil většinu kariéry?

Nemyslím si, že bychom dělali věci, které dříve nebyly. Možná jsou trochu jinak poskládané tréninky, ale vesměs je to pořád fotbal.