"Je to těžké hodnotit, protože jsem zklamaný. Štve mě to, jsem Ústečák, vyrostl jsem tu," soukal ze sebe při pozápasovém hodnocení brankář David Němec, jenž dostal, stejně jako v Opavě, přednost mezi třemi tyčemi před Janem Plachým. "Na druhou stranu jsem ale rád, že jsme se dokázali rozloučit vítězně. Vyhráli jsme tuším po jedenácti zápasech, takže alespoň nějaká vzpruha na závěr. V hlavě to je hrozně náročné, když nevyhráváš a neděláš body," odtušil.

HYPOTETICKÁ NADĚJE

Po sportovní stránce je jasno, fotbalisté Ústí jako druhý nejhorší klub FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupují do ČFL. Přesto ještě existuje malá, spíše hypotetická naděje, že by se mohla 2. liga hrát na severu Čech i v příští sezóně.

První variantou je, že by některý z celků, který se v soutěži udržel, nedostal licenci pro příští ročník. V zákulisí se mluví o tom, že tímto procesem by nemusela projít Příbram, naopak Arma by v tomto ohledu problémy neměla. Jasno by mělo být do konce května.

Druhou variantou je, že by odmítly postup oba vítězové skupin ČFL, a následně i celky na druhých místech.

Ústí si už v první půli vypracovalo dvougólový náskok díky Tymošenkovi s Krobotem, Slezané však dokázali do přestávky ještě snížit. Čtvrt hodiny před koncem se jim po závaru v pokutovém území povedlo dokonce vyrovnat, domácí si však nachystali stylovou odpověď. V samém závěru, kdy už Haškův soubor spíš tahal nohy a za vítěznou trefou se tlačil Třinec, vybojoval střídající Adam Černý takřka ztracený míč, poslal ho přesným pasem Ogiomademu, který ještě vysunul Krobota a ten tváří v tvář brankáři hostů svou druhou trefou v duelu zajistil radost fanouškům, kteří Armu neopustili ani v těžkých chvílích.

Kam zajít v regionu na fotbal? Druhá liga se loučí

"I když už byly karty rozdané, šlo nám o to, odehrát zápas se ctí," hodnotil zápas domácí kouč Martin Hašek. "Myslím, že nebyl ani problém s motivací. Hráčům jsem říkal, že nikdy nevíš, který zápas a který moment může být rozhodující pro tvojí kariéru, takže musíš vždycky hrát naplno, abys ten okamžik nepromeškal," vylíčil předzápasové dění v kabině.

"Ve finále si myslím, že diváci, kteří přišli, mohou být spokojení. Viděli pět branek i další zajímavé akce, vítěznou branku po opravdu nádherné akci, i když už jsme trochu tahali nohy, jelikož jsme měli na lavičce samé dorostence, a tak nebylo moc kým prostřídat, a také vítěznou tečku. V rámci možností je tam tedy dnes taková dílčí spokojenost," popisoval.

"S hráči jsme se rozloučili, podali jsme si ruce a popřáli jsme si hodně štěstí," objasnil také poměrně dlouhou čekací dobu na pozápasový ohlas, během níž byl celý tým zavřený v šatně. "Co bude s Ústím dál tady teď my nevymyslíme. Nějaká hypotetická naděje možná ještě existuje, ale to je spíš věc vedení, které se k tomu musí v následujících týdnech nějak postavit.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 30. kolo:

FK Ústí nad Labem - FK Fotbal Třinec 3:2 (2:1)

Branky: 13. Tymošenko, 34. a 85. Krobot, 85. Krobot – 39. Dedič, 74. Foltyn.

Rozhodčí: Kvítek - Arnošt, Kotalík. ŽK: 90. Krobot – 52. Nešický, 79. Bedecs, 90+2. Juřena. Diváci: 328.

FK Ústí nad Labem: Němec – Kurka, Hudec, Čítek, Strada (46. Kabancov) - Tymošenko (70. Švanda), Gedeon, Čičovský (78. A. Černý), Ogiomade - D. Černý - Krobot