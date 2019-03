Fotbalisté Ústí v prvním domácím jarním duelu proti Vlašimi pouze remizovali 0:0. „Vyhrát jsme si nezasloužili,“ uznal po utkání jak trenér Aleš Křeček, tak Daniel Richter, který měl několik dobrých příležitostí ke skórování.

„Šance jsme měli po závarech, v závěru se to štěstí mohlo přiklonit k nám, ale já tvrdím, že jsme si vyhrát prostě nezasloužili, v tom musíme být upřímní,“ hodnotil po utkání objektivně domácí kouč. Souhlasil s ním i záložník Richter: „První poločas jsme prospali, ve druhé půli to sice bylo lepší co se týče nasazení, ale chyběla nám herní kvalita. Ke konci jsme možná mohli dát nějaký gól ze standardky, ale vyhrát jsme si zkrátka nezasloužili.“

„Hráčům říkám, že po mele ve vápně nebo standardní situaci to tam sice může padnout, ale pořád to není ono. Možná by to hodnocení bylo lepší výsledkově, ale pořád by nám chyběla herní kvalita na to, abychom si vytvořili šance a dali góly,“ pokračoval Křeček, kterému chyběla větší kreativita. „Za nasazení a přístup ale hráčům nic vytknout nemohu,“ dodal vzápětí.

Arma doplatila především na mizerné řešení brejkových situací. To potvrdil i Richter, jenž se v několika z nich ocitl. „Nejvíc mě asi mrzí brejk po jejich ztrátě, který jsem ale nevyřešil dobře, což podtrhlo celý náš výkon. Všechny naše brejky jsme neřešili dobře a i díky tomu jsme se vlastně ani nedostali do vyložených příležitostí,“ sypal si popel na hlavu.

Chyběla větší chuť a zarputilost

Nevýrazný výkon předvedla Arma už v první půli. „Hlavně v 1. poločase jsme byli málo odvážní, nepřesní, přišlo mi, že i nervózní. Chyběla mi tam větší chuť, zarputilost a drajv dopředu. Dávali jsme si až moc přihrávek dozadu, takhle hrát nechceme, to jsme nebyli my,“ štvalo Křečka. „O špatné první půli jsme si řekli už sami mezi sebou o poločasové pauze, trenér s námi jen souhlasil,“ potvrdil Richter.

I přes střídání o poločasové přestávce ale výraznější změna ve druhé půli nepřišla. „V poločase jsme vystřídali, změnili pojetí hry. Výkon se trošku zvedl, ale pořád to bylo hodně bojovné utkání. Z naší strany tomu chyběla větší herní kvalita směrem dopředu. Někteří hráči nezahráli v rámci svých možností,“ hledal příčiny dvoubodové ztráty ústecký lodivod.

Ten přitom sázel nejen na domácí prostředí, ale i na daleko lépe připravené hřiště, na němž mohli Ústečtí předvádět svou hru. „Hrací plocha byla výborná, proto jsem myslel, že nám to bude vyhovovat a budeme předvádět náš rychlý, kombinační fotbal, ale to se bohužel nestalo,“ zalitoval. „Chtěli jsme navázat na dobrý výkon i výsledek z Třince, což se nám nepovedlo, takže jsme zklamaní,“ pokrčil na závěr rameny.

V příštím kole čeká ústecký celek výjezd na Žižkov, který bude přímým přenosem vysílat ČT Sport. „Na Žižkově musíme napravit náš výkon a pokusit se přivézt tři body,“ zavelel na konec hodnocení Richter. Ústí se díky ztrátě propadlo na sedmou příčku tabulky.