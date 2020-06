Pro Slezany půjde o první mistrovský zápas od 15. června, kdy byla v klubu u jednoho hráče zjištěna nákaza koronavirem. Od té doby přišel Třinec o tři zápasy a do 1. července je v karanténě.

Třinečtí se informaci dozvěděli v sobotu o půl jedenácté večer. „Už jsem se chystal jít spát, že se to holt dozvíme až v neděli, když nám začaly chodit zprávy,“ přiblížil Karel Kula, předseda představenstva třineckého klubu.

Což asi není zrovna standardní postup. „Ale hráči o tom věděli. I kdybychom se tu informaci dozvěděli v neděli ráno, byli jsme připraveni vyrazit do Ústí. Dokonce i kdyby to ráno nepřišlo, vyrazili bychom s tím, že se to dozvíme po cestě,“ informoval Kula.

Náklady na případnou zbytečnou cestu, pokud by některý z testů byl pozitivní, či se informaci hráči nedozvěděli, by hradil klub. „S tím se nedá nic dělat, je to zásah vyšší moci,“ pokrčil Kula rameny. Třinecká výprava vyrazila směr Ústí v osm ráno.

Ligová fotbalová asociace kvůli tomu posunula termíny prvoligové nadstavby o záchranu, aby sjednotila termíny konce obou soutěží. Stanovila i nové termíny odložených třineckých zápasů. S Vítkovicemi by se mělo hrát 2. července, s Pardubicemi 8. července a s Vlašimí 17. července.

Jak by to v třineckém případě bylo za normálních okolností? Nejel by tým k venkovnímu utkání už den předem? „My jsme se právě kvůli této situaci dohodli, že na jaře vyjedeme ke každému zápasu až v den zápasu, abychom se vyhnuli ubytování, které by kvůli koronaviru bylo složité. Jednou už jsme do Ústí jeli v den zápasu a vyhráli jsme tam. Třeba to teď dopadne stejně,“ přál by si Kula.

Zápas v Ústí začne dnes v 17 hodin.