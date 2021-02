Proč jste se rozhodl odejít z Ústí?

Ještě není jisté, jestli to bude už teď v zimě, nebo až po sezoně. K přestupu mě vedlo to, že mi v létě končí smlouva a přišla mi už teď nabídka od Dukly. Tuto nabídku jsem zvažoval a přišla mi jako dobrá, proto jsem se rozhodl takhle.

V jaké fázi je momentálně přestup?

Abych pravdu řekl, tak nevím, v jaké fázi je můj přestup, momentálně čekám. Nevím, co tomu brání nebo nebrání. Momentálně čekám, jak to dopadne.

Smlouvu v Ústí máte ještě rok, proč ji nenecháte doběhnout?

Toto rozhodnutí nezáleží na mě. Podle informací, které mám, tak by mě Dukla chtěla už teď během zimní přestávky. Vzhledem k tomu, že mi smlouva končí v létě, tak by pravděpodobně i Ústí kývlo na to, abych šel teď. To jsou mé domněnky, rozhodně nechci mluvit za kluby.

Dohoda s Duklou by měla být na tři roky. To je pro vás důležité, že?

Ano je, už mám nějaký věk. Bylo pěkné, že mě Dukla nechce například na rok, ale věří, že bych za ni mohl hrát tři roky. Byl to jeden z faktorů, který mě přesvědčil nabídku přijmout. S Duklou bych chtěl postoupit.

Ústí je momentálně třetí, Dukla je v tabulce na sedmém místě…

Ten postup s Duklou jsem nemyslel ještě tuto sezonu. Samozřejmě, že má Ústí teď dobře našlápnuto, je třetí a určitě může hrát o nejvyšší příčky. Každopádně v čele tabulky to není jednoduché, Hradec má svou kvalitu a myslím, že si to pohlídá. Ale možné je všechno.

Jak se vám bude z Ústí odcházet?

Určitě by to nebyl snadný odchod. Byl jsem tu snad deset let a mám na toto angažmá jen krásné vzpomínky. Hned první rok, který jsem tu byl, jsme postoupili do první ligy, do které jsme se pak nepodívali. Hezkých vzpomínek mám hodně na spoluhráče i trenéry, vždy tu byla skvělá atmosféra.

Zažil jste tu několik trenérů, Habance, Křečka nebo Jarošíka. Který vám dal nejvíce?

Nechci jmenovat konkrétně jednoho. Od každého z nich jsem si něco vzal, předali mi své zkušenosti.

Budou vám chybět fanoušci Army?

Určitě ano. Fanoušci nás vždy podporovali, měli jsme s nimi dobré vztahy. Fandili nám, i když se nedařilo.

Plánujete tedy stěhování do Prahy?

To ještě nevím. Mám možnost přenocovávat v Praze u přítelkyně. Jelikož bydlím u Litoměřic, tak se do Prahy dá i dojíždět autem. Budu se rozhodovat podle toho, jak zrovna bude potřeba.

Budete dál v kontaktu s hráči z Ústí?

Budu s nimi dál v kontaktu, budu je podporovat. Máme výborné vztahy a doufám, že na mě nezanevřou.