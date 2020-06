Podařilo se vám otočit zápas proti favoritovi, to se asi hodnotí dobře, že?

V kabině jsme si říkali, že jsme nedokázali dlouho žádný zápas otočit, ale že jsme první poločas neodehráli zle a ve druhém máme šanci na to to otočit. A nakonec se to povedlo. (úsměv)

A to jste ještě spoustu šancí zahodili…

No… To nás ale trápí poslední tři, čtyři kola. S Varnsdorfem doma jsme byli jednoznačně lepší, nedali jsme šance a prohráli jsme. I v Sokolově jsme měli vyhrát. V posledním zápase si myslím, že jsme fotbalově lepší nebyli, protože Dukla hraje opravdu hezký kombinační fotbal, ale proměnili jsme šance a přiklonilo se k nám štěstí. Třeba před naším druhým gólem propadl míč za obranu, protože jejich stoper podklouzl.

Vítězná trefa je navíc z vaší kopačky…

Konečně! (úsměv) Bylo to hrozné, snad rok jsem nedal gól, jsem šťastný, že jsem to konečně protrhl. Doufám, že ještě nějaké trefy letos přidám.

Doklepával jste brankářem vyraženou střelu. Bylo to snadné zakončení, nebo to tak jen vypadá?

Důležité je, že to je v bráně. Ono je vcelku jedno, jestli to je ze třiceti metrů do šibenice, nebo doražená střela. Jsou to tři body, to je důležité.

Během tří minut jste dali dva góly, přišel vám po tom prvním soupeř nějaký rozhozený, nebo čím to?

Možná ano. Hrají o postup do nejvyšší soutěže, určitě je na ně tlak, aby tu baráž uhráli. Předtím dvakrát prohráli a najednou prohrávali i u nás, což na ně mohlo dolehnout. Navíc i my jsme měli špatnou sérii výsledků, takže jsme to konečně chtěli zlomit.

Vyděsilo vás, když jste se po těch porážkách propadali tabulkou?

Neřekl bych vyděsilo. Herní projev vypadal dobře, akorát jsme nedávali góly. Říkali jsme si, že 80 procent nám funguje, od vápna k vápnu to je dobré, ale v našem i soupeřově vápně to musíme zlepšit.

Čím?

Nechtěl bych úplně říkat štěstím, ale… Jak už jsem říkal, při našem druhém gólu podklouzl jejich obránce, předtím se tohle stávalo nám. Třeba v Sokolově se míč od našeho hráče odrazil přímo do brejku domácím. Je to zkrátka fotbal, někdy se to otočí k nám, někdy k soupeři.

Díky třem bodům jste udrželi sedmé místo, je to váš cíl?

Řekli jsme si, že tenhle tým má na to skončit do sedmého místa, byť nemáme úplně takové možnosti na dostřídání hráčů, jaké bychom chtěli, což bylo několikrát vidět.

Vy osobně hrajete o smlouvu, která vám ke 30. červnu končí. Už máte nějaké náznaky, kde budete pokračovat?

Něco se rýsuje, tak nějak od zimy se to průběžně řeší, ale nic zatím není jistého. Ještě jsou nějaké tři týdny, čtyři týdny, tak uvidíme. Je to taková nezvyklá situace, protože za běžného stavu bychom měli po sezóně pět týdnů na jednání. Je to ale pro všechny stejné.

Je jednou z možností i setrvání v Armě?

Asi je to také jedna z možností, ale záleží to na vedení.

Žádná nabídka z vyšší soutěže nepřišla?

O ničem takovém zatím nevím. Jedna z možností byl odchod na Slovensko, ale to nedopadlo.

Co říkáte na to, že skončí trenér Křeček?

Je to škoda, hráči ho mají rádi. Na druhou stranu mu rozumím, je to dobrý a ambiciózní trenér, všichni jsme byli původně nastavení na nějaké jiné cíle. Nějaké věci se ale změnily, to však my na hřišti neovlivníme. Děláme maximum pro to, abychom dohráli sezónu za Armu důstojně až do posledního zápasu, ačkoliv to stojí strašně moc sil, protože hrajeme zhruba ve dvanácti lidech. Za Ústí se ale budeme prát až do závěrečného kola, doufám, že to na hřišti jde vidět. Za dva a půl roku jsme tu zažili spoustu hezkých věcí, loni si to všechno sedlo, i proto se nám dařilo. Mrzí mě, že to tu v tomto duchu nebude pokračovat.

Motivuje vás, že hrajete o smlouvu, nebo je to spíše svazující?

Samozřejmě je nepříjemné, že ještě nevím, kde za tři týdny budu. Mám zde rodinu, ale za pár dnů mohu být na druhém konci republiky nebo v zahraničí. Podvědomě je to možná trochu svazující, na druhou stranu je to i motivace se ukázat a vybojovat si lepší smlouvu, ať už v Ústí, nebo někde jinde.

Kontrakty končí ke 30. červnu, už víte, jak to bude v červenci?

Zatím ne. Je to záležitost vedení klubu. Bylo nám řečeno, že se vše včas dozvíme, ale zatím se tak nestalo. Věřím, že budeme obeznámeni v tomto týdnu.