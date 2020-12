„Zase to bylo strašně náročné utkání. Fyzicky, i psychicky. Hrálo se na těžkém terénu, pro oba celky to bylo hodně důležité střetnutí. Jsem rád, že se nám povedlo zareagovat na tu facku s Třincem,“ radoval se trenér vítězů Jiří Jarošík.

O výhře jeho týmu rozhodl už v 15. minutě Vojtěch Brak, který po závaru po rohovém kopu doslova dotlačil míč za brankovou čáru. „Dali jsme první gól a pak jsme dobře bránili, soupeře jsme do moc příležitostí nepustili,“ hodnotil Jarošík. „Opět mě ale mrzí, že to bylo nervózní až do konce. Bylo tam pár šancí, ze kterých jsme mohli přidat pojistku, ale zase se nám to nepovedlo.“

Největší šanci měli domácí čtvrt hodiny před koncem, Armu však podržel brankář Tvrdoň. Ten podržel svůj tým i o chvíli později, vzápětí mu branková konstrukce, jíž napálil v první půli výstavní ranou i ústecký Kušej.

Také Severočeši měli své příležitosti, jenže Proškův lob do opuštěné klece stihli vykopnout obránci, osamocený Koubek proti brankáři Halouskovi neuspěl střelou mezi nohy. Přesto nakonec favorit hubenou výhru udržel, výrazně mu k ní pomohl i domácí Lahodný, jenž byl v 87. minutě vyloučen.

Armu pak potěšily i další výsledky, ve vzájemném souboji totiž ztratily Líšeň i Prostějov (2:2), na Dukle zaváhal také Hradec Králové (1:1), navrch přišla porážka Žižkova ve Vlašimi (0:3). To katapultovalo Ústí na třetí příčku, jen o 4 body za vedoucí Hradec a o dva body za Líšeň, kterou bude hostit v posledním podzimním kole. „Musíme dobře zregenerovat a připravit se na poslední zápas,“ uzavřel Jarošík.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 11. kolo:

Blansko – FK Ústí nad Labem 0:1 (0:1)

Branka: 15. Brak.

Rozhodčí: Machač – Horák, Kotík. ŽK: 34. Lahodný , 54. Sukup, 90+2. Přerovský – 58. M. Bílek, 90+2. Chodora. ČK: 87. Lahodný. Hráno bez diváků.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Brak, Písačka, Chodora – M. Bílek, J. Peterka (C), Čičovský (90. Emmer) – Kušej, Koubek, Prošek (77. Bazal).