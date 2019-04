Jindy kyselé znojemské okurky nyní Armě určitě zachutnaly. Ústí porazilo Znojmo stejně jako Prostějov 2:1. Tak, jako v minulém kole, ztratili jeho konkurenti a Ústí je rázem bodově srovnané se třetím Hradcem Králové.

S nadsázkou se dá říct, že v zápase 23. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mohli v Ústí vybírat vstupné až za závěrečnou čtvrthodinu. V ní se totiž, oproti jinak vcelku nudnému utkání, událo vše podstatné. Na hřišti už tou dobou byli střídající Prošek a Bílek, kteří obstarali i první gól. Prošek nacentroval, míč si našel druhý jmenovaný, v klidu zamířil a přesnou ranou k tyči otevřel skóre.

O deset minut později přidal zdánlivou pojistku Matějka, jemuž naservíroval míč další žolík z lavičky Šup, kterého vyslal za obranu opět Bílek. „Bylo to naslepo, nechtěl jsem hlavně ztratit míč,“ přiznal po utkání s úsměvem Bílek. Znojmo sice ještě v nastavení po dorážce přímého kopu snížilo, víc už ale jihomoravané nestihli.

PROŠA TO POTÁHL, BÍLČUS UKLIDIL

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, hráli jsme v klidu, postupem času toho klidu ale bylo až moc a Znojmo to stíhalo bránit,“ hodnotil kouč Aleš Křeček. „Hrozně jsme chtěli vyhrát, a to nám možná trošku svazovalo nohy,“ přidal další postřehy. „Vyšlo nám střídání, které oživilo hru, což bylo účelem. Proša to potáhl a Bílčus uklidil," glosoval počin svých žolíků z lavičky. „Mrzí mě gól v závěru ze standardky, mohlo to být dohrané v klidu, ale myslím, že jsme byli lepší a zasloužili si vyhrát.“

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 23. kolo:

FK Ústí nad Labem – Znojmo 2:1 (0:0)

Branky: 76. M. Bílek, 85. Matějka – 90+1. Harmon.

Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Koval. ŽK: 35. Richter, 90. Šimeček – 37. Šmehyl, 47. Avdić, 60. Kunca, 83. Cuković. Diváci: 766.

FK Ústí: Lindr – Strada, Brak, Pimpara, Šimeček – D. Richter (62. M. Bílek), J. Peterka (C), Miskovič – Krátký (74. Šup), Matějka, D. Procházka (62. Prošek).