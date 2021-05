Oba celky si už v první půli zápasu 24. kola FNL vypracovaly řadu šancí, dva nejlepší brankáři celé soutěže, kteří vychytali deset (Tvrdoň) respektive osm čistých kont, však drželi střelce soupeře na uzdě. Jediné branky se tak 220 fanoušků, kteří mohli během aktuálních opatření na stadion, dočkalo pět minut po změně stran. Po rychlém kontru z pravé strany přišel přízemní centr do vápna, který se šťastně odrazil k Ziklovi, a byť si Tvrdoň na míč sáhl, ten nakonec doskákal za brankovou čáru.

"Věděli jsme, z čeho Líšeň hrozí, že jsou nebezpeční po křídlech, ale bohužel jsme to nedohráli," smutnil po zápase trenér Ústí nad Labem David Jarolím. "Myslím, že jsme odehráli slušný zápas, ale hraje se to na góly. Šancí jsme na ně měli dost, ale Líšeň branku dala, my ne," shrnul stále se opakující bolest jeho celku.

"Zase jsme měli pět, šest šancí, ale na rozdíl od domácích prostě nedáme gól. Je to naše vina, zápas jsme si prohráli sami," souhlasil kapitán Army Michal Bílek. "Myslím, že jsme fotbalově byli lepší a měli jsme si odvézt minimálně remízu," štvala ho čtvrtá porážka z posledních pěti duelů, kvůli které zůstalo Ústí na šesté příčce. "Bohužel na nás momentálně stačí, když soupeř zaleze do defenzivy, a my se tam nemůžeme dostat a vytvořit si šance. A když už se nám to povede, tak je neproměníme, to je celé," shrnul několik dalších zahozených šancí.

V posledních dvou kolech už začnou všechna utkání v jednotný čas, Duklu Praha tak Arma přivítá v letošní domácí derniéře netradičně v sobotu v 15 hodin.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 24. kolo:

SK Líšeň - FK Ústí nad Labem 1:0 (0:0)

Branka: 51. Zikl.

Rozhodčí: Cieslar. ŽK: 90+4. Reteno Elekana – 19. Glöckner, 58. Ikugar, 90+1. Emmer, 90+3. M. Bílek.

Diváci: 220.

SK Líšeň 2019: Veselý – Bednář, Jeřábek, Kučera, Lutonský (83. Krška) – Málek, Matocha (90+2. Otrísal), Pašek, O. Ševčík – Silný (83. Szotkowski), Zikl (70. Reteno Elekana).

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – M. Bílek, Cantin (63. Prošek), Čičovský (76. Jakš), Emmer, Glöckner (67. Chodora) – Hudec, Ikugar (67. Kušej), Koubek, Miskovič – Strada.