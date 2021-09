“Dlouhodobě se nám nedaří podle představ v útočné fázi a neustále se na trhu poohlížíme po kvalitním útočníkovi. Proto když se v rámci kontaktů majitele Army Jiřího Hory naskytla možnost angažovat Lorenza, tak jsme neváhali a tento transfer během posledních přestupových dní uskutečnili," popsal Gonzalezovu cestu na sever Čech sportovní manažer FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich. " Správnost tohoto kroku potvrdí úspěšnost Lorenza na hřišti a i vzhledem k nesporné kvalitě týmů, ve kterých působil, věříme, že Armě pomůže a Arma je samozřejmě připravena pomoci jemu," dodal.

Vizitka jedenadvacetiletého Švýcara není vůbec špatná. Kromě devíti branek ve 21 zápasech za mládežnické výběry Švýcarska (od U15 do U20) zahrnuje také seniorský tým španělské Málagy ve druhé španělské lize či švýcarský St. Gallen, odkud nyní hostuje v Armě. Bezesporu nejzajímavější adresou je ale anglický gigant Manchester City.

Za něj odehrála nová posila Army nejen sedm zápasů (2 góly a 1 asistence) UEFA Youth League, což je jakási obdoba juniorské Ligy mistrů, ale především zápasy v mládežnické Premier League. Odchovanec Servette Ženeva nasázel v lize do 18 let v 16 zápasech 13 branek a na další tři nahrál, další gól a dvě asistence přidal v šesti zápasech finálové části této soutěže. Skvěle se mu vedlo i v Premier League 2, kde se za tým Citizens do 23 let trefil osmkrát ve 20 zápasech.

“Jsme rádi, že jsme mohli získat na hostování hráče, který prošel kvalitními mužstvy v mládežnických kategoriích. Není náhodou, že prošel týmy jako Málaga a Manchester City a je považován za velmi talentovaného hráče," neskrýval spokojenost s novou tváří také trenér Army David Jarolím, jehož týmu se dlouhodobě nedaří ve finální fázi. "Nějakou kvalitu bezesporu má, ale určitě to neznamená, že se budeme spoléhat jenom na něj. Je to o kvalitní práci celého mužstva, ale věřím, že Lorenzo nám pomůže být úspěšným týmem na hřišti,” uzavřel.

První příležitost ukázat se by mohl Gonzalez dostat už v neděli, kdy Arma nastoupí od 10.30 v Praze proti rezervě Sparty.