Dohra zápasu krajského přeboru mezi mužstvy FK Ústí nad Labem - mládež versus TJ Oldřichov (3:2), v jehož vyhroceném závěru rozhodčí Ivan Kuriljak ukázal čtyři červené karty, z nichž tři byly uděleny za výtržnosti mimo hřiště, se uskutečnila u Disciplinární komise Ústeckého krajského fotbalového svazu. Jaké tresty padly?

Hození balónu Sakem na ležícího Čítka | Video: FK Ústí nad Labem - mládež

V duelu 11. kola byl nejprve vyloučený za potyčku s domácím kapitánem Jakubem Seidlem oldřichovský Michal Sak, v nastaveném čase se pak strhla mela mezi diváky, do které se zapojilo několik aktérů samotného duelu. Podle ústecké strany šarvátku vyprovokoval vyloučený Sak, který stál v hledišti, oldřichovský tábor z vyprovokování nechutné strkanice viní rodinu ústeckého hráče Víta Čítka, konkrétně pak jeho otce Petra, asistenta třetiligového ústeckého celku.

„Petr Čítek celý druhý poločas provokoval, pořvával na hráče, na fanoušky Oldřichova, mezi kterými byli převážně senioři, vyloženě vytvářel dusnou atmosféru. Na druhou stranu k ní hodně přispěly výroky sudích. Společně se Sakem měl být totiž vyloučený i domácí Seidl, který s ním byl ve strkanici. Když pak Michal vracel spodním obloukem do hřiště balon a trefil jím s malou intenzitou na nějakých patnáct dvacet metrů ležícího Vítka Čítka, vypukla šarvátka, kterou začal táta Čítek a jeho syn Vojta, kapitán FK Viagem Ústí nad Labem, jenž byl také v hledišti, Vít Čítek se ihned ze hřiště zvedl a běžel se prát," poskytl Deníku své svědectví člen Výkonného výboru TJ Oldřichov Ctirad Vaník.

„Sak švihl balon po ležícím Vítovi, tak se na něj obořil můj mladší syn, řekl mu, jestli je normální. Sak mu dal pěstí a tím to vše začalo. Pak jsem vylítl i já, to je snad pochopitelné, když vám někdo udeří syna. Byla tam mela, byli v ní i kluci z áčka, ti se nás zastali, do bitky se ale nepustili. Rozhodčí do zápisu uvedl, že Vít napadl Saka. Přitom on šel jen bránit maminku s mladším sourozencem. Celkově rozhodčí ten duel nezvládl, Oldřichov cíleně pokopal ústecké hráče, měl rozdat už dřív víc červených," přidal svůj pohled Petr Čítek.

Kamera, která utkání snímala, začátek šarvátky v obecenstvu nezachytila, když ale na strkanici zaostřila, bylo patrné, že v ní kromě rodiny Čítků figuruje i Sak a několik příznivců obou táborů.

Disciplinární komise ÚKFS potrestala Víta Čítka a Michala Saka šestiměsíčním distancem. Oldřichovští hráči Jan Dědič a Jan Svoboda, kteří za nedovolené opuštění hrací plochy dostali červené karty, byli od svého trestu osvobozeni. „Výše dva zmiňovaní hráči šli mezi diváky situaci pouze uklidnit, ačkoliv jim byl správně udělen osobní trest žluté karty. Na základě tohoto zjištění nebudou oba hráči potrestáni," uvedla disciplinární komise ve své zprávě.

Klub FK Ústí nad Labem - mládež byl za výtržnosti diváků a nedostatečnou pořadatelskou službu potrestán pokutou 20 tisíc korun, klub TJ Oldřichov musí za výtržnosti diváků zaplatit 10 tisíc korun.

Sudí vyzval hráče: Dejte si pusinku. Nakonec předvedl mariáš a byl napaden

Oba kluby si stěžovaly na výkony rozhodčího Ivana Kuriljaka. Komise rozhodčích ÚKFS ale ve svém komuniké Kuriljaka podržela, vyčetla mu jen žlutou kartu udělenou brankáři Oldřichova Martinovi Vondráčkovi. Podle komise rozhodčích měl být gólmanův zákrok oceněný červenou kartou. Není bez zajímavosti, že komise rozhodčích se ve svém názoru na potrestání Dědiče a Svobody s disciplinární komisí rozchází. Podle ní byly červené karty těmto oldřichovským fotbalistům uděleny správně.

„Já bych výroky disciplinárky a komise rozhodčích vůbec nechtěl komentovat. Na začátku týdne náš klub vydá prohlášení k celé kauze," sdělil Deníku předseda TJ Oldřichov František Schrenk.

Nespokojená je i druhá strana. „Můj trest nechápu a považuji ho za velmi nespravedlivý. Nepřijde mi normální, že dostanu stejný trest jako Sak, který celou potyčku vyprovokoval, napadl fyzicky mého staršího bratra a ještě dostal červenou kartu za surovou hru na hřišti. Já jsem jen opustil hřiště, abych šel bránit svou rodinu. Myslím si, že takto by se zachoval každý vůči své rodině. Disciplinární komise mě zřejmě potrestala takto jen proto, že se jmenuji Čítek. Určitě se budeme odvolávat," uvedl ústecký fotbalista Vít Čítek.