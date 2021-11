Bohušovice se dva ročníky vyhřívaly v I. A třídě, třetí sezonu ale už i vinou reorganizace kroutí o soutěž níže. Musí se vyrovnávat s odlivem fotbalistů za lepším, zkraje tohoto ročníku je postihlo i několik zranění. „Rázem jsme po jednom zápase měli úzký kádr, museli jsme to doplnit kluky z gardy, protože v našem okrese není kde brát. Je tu hodně klubů, ale hráčů málo. Díky těm starším klukům, že pomohli. Rádi bychom byli o něco výše, nechceme se motat dole. V zimě pak chceme posílit. Něco máme vyhlédnutého, tak snad to dopadne,” říká sekretář Jaroslav Knechtl.

Co se odchodů týče, některé fotbalisty Slavoji „spolkly” Pokratice, nyní suverénní lídr soutěže. Ambiciózní klub touží po postupu, hráčům dává finanční odměny. „My na téhle úrovni hráče platit nechceme. Museli bychom platit všechny, protože platit jen některé nedělá dobrotu v kabině. A vezměte si, že bychom dali patnácti hráčům pětistovku, zápasů je na podzim patnáct… My ve výboru taky děláme zadarmo, nechceme žoldáky,” přesvědčuje Knechtl.

Předseda Prajzler na toto téma dodává: „Standardem bylo, že se platilo v divizi, výjimečně v krajském přeboru. Ale pak se to začalo zvrhávat. Dnes jsou případy, kdy se platí hráči v B třídě, někdy i v okresu. Tohle cestou rozhodně jít nechceme.”

Slavoj má osu týmu postavenou z odchovanců, zatím prý ještě převládají. „Teď jsme udělali tři kluky z Ústí, trenér Roman Lácha je také z Ústí. Udělali jsme to proto, že nám někteří hráči šli do zmiňovaných Pokratic,” objasňuje Prajzler. „Je to i tím, že padá klubismus. Dřív šel odchovanec jinam, něco si vydělal, ale pak se vrátil. To dnes není,” dodává.

Bohušovičtí řeší také problémy s mládeží, které není dostatek. „Má širokou nabídku jiných sportů. Především se ale dětem nechce makat, raději jsou u mobilů, počítačů. Proto rodičům zdůrazňujeme, že když už dítě dají na fotbal, tak ať se ho u něj snaží udržet. Ale to není jen toto. Například jsme zjistili, že nemáme lidi na vedení mládeže. Máme licencovaného trenéra Marka Zákravského, ale nejsou tatínkové, kteří by pomáhali. Děti nám na fotbal vodí hlavně maminky. Jestli tatínkové mají hodně práce, nevím,” mrzí Knechtla, který je stejně jako Prajzler bohušovickým srdcařem.

Už v mládežnických kategoriích se stává, že Bohušovicím přetahují fotbalové kloučky okolní kluby. „Už od přípravky to tak je. Přijde funkcionář, namaže rodiči med kolem pusy a ten kluk pak v tom novém klubu třeba ani nehraje často. Přitom tady by měl velké herní vytížení. Zápasy jsou důležité, jen tréninkem se z dítěte fotbalista nestane,” upozorňuje Jaroslav Knechtl.

Slavoj nyní disponuje mladší přípravkou a mladšími žáky. „Těch moc nemáme, operativně je doplňujeme přípravkou, tam jsou šikovní kluci. Když pak z žáků vyrostou, musíme je pustit jinam. Dorostence nemáme, to je hodně problematická kategorie,” Prajzler.

Na bohušovickém stadionku je s kolegou Knechtlem jako doma. „Já to mám kousek od baráku, snad sto metrů. Jsme tu tak čtyřikrát až pětkrát v týdnu. Oba věříme, že se zvedneme. Jak áčko, tak mládež,” uzavírá Michal Prajzler.

V sobotu hostí Bohušovice od půl jedenácté Chabařovice. Dočkají se i počtvrté za sebou domácí výhry?