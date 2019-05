Fotbalové soutěže míří do cílové rovinky a v boji o záchranu začíná přituhovat. Kompletní souhrn sestupových tabulek naleznete už v zítřejším Deníku. V I. B třídě skupiny A mohl slavit Svádov, ovšem nezvládl domácí souboj s Mezibořím.

„Asi vážně platí, že poslední krok bývá ten nejtěžší,“ pokrčil rameny po vysoké porážce domácí trenér Pavel Přibyl. „Měli jsme spoustu absencí, místo tradičního času v sobotu ráno jsme hráli až v neděli odpoledne, prostě všechno špatně,“ pokračoval s nadsázkou. „Hosté si přijeli se zkušeným mančaftem pro body a my jim je bohužel sami nabídli. Všechno začalo vlastním gólem, pak přišly nějaké individuální chyby, navíc za stavu 0:3 jsme ještě nedali penaltu,“ vypočítal, co stálo jeho tým výhru, po níž by už jistě slavil záchranu.

Důležité body si připsaly Hostovice, které porazily Chabařovice 6:1. „Hned v úvodu se nám povedlo dát dva rychlé góly, což nám výrazně pomohlo a určilo směr, jakým se bude zápas ubírat,“ řekl po utkání vedoucí Hostovic Roman Löffler. „Soupeř přijel hrát fotbal, což nám vyhovovalo, připsali jsme si další domácí výhru, která je nesmírně důležitá. Doma se nám naštěstí daří, určitě se chceme udržet,“ dodal.

Povinnou výhru v Trmicích zaznamenal Chlumec, který si, stejně jako řada dalších celků, vylepšil i skóre. Poslednímu celku tabulky nadělil 13 branek, i ty mohou hrát v konečném účtování velkou roli. „Měl jsem trošku obavy, aby nenasadili opravdové áčko, protože to už v okrese ztratilo šanci na vítězství v soutěži a postup,“ přiznal trenér Chlumce Petr Škvor. „I my rozhodně stojíme o záchranu, takže za tři body i dobré skóre jsem rád,“ oddechl si.

Poslední zástupce Ústecka, Velké Březno, zvládá závěr sezóny s grácií, v domácím prostředí porazilo 4:2 i nepříjemné Dobkovice šestý bodový zisk ze sedmi zápasů.