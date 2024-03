„Určitě chceme být mezi nejlepší pětkou,“ uvedl asistent trenéra Vojtěcha Šindeláře Zdeněk Zvonek. „Zkrátka hrát v klidu nahoře i s mladíky. A hlavně nás to musí bavit,“ dodal s úsměvem. Ačkoliv už prozatím třetí tým soutěže I. A třídu hrál, na postup se tak zatím prioritně nepomýšlí.

Sebuzín vsadil hlavně na soustředění, tréninky nevoněly ani Trmicím

Chuderovští vstoupili do přípravy až na konci ledna, hráči dřeli dvakrát v týdnu. „Využívali jsme umělky, buď u nás, nebo na Kamenném Vrchu na Střekově. Co se zápasů týče, prohráli jsme 1:6 se Srbicemi, víkend před startem soutěží nás čeká v Děčíně na umělce generálka s Mojžířem,“ doplnil Zvonek.

BRATŘI V TRIKU

Hostovice ze druhé příčky stíhají vedoucí Bohušovice, k velkým změnám tak nebyl důvod. „Dokonce jsem na podzim prohlásil, že žádné extra posily nechystáme, protože tým máme kvalitní. Zaznamenali jsme ale jeden odchod, takže když přišel Martin Gajdoš s tím, že by měl zájem u nás hrát jeho bratr, kvitoval jsem to,“ přiblížil přesun mládežnického futsalového reprezentanta, který fotbalově působil v Krupce, trenér Jaroslav Dvořák.

„Bude to po nějakých třiceti letech, co se bude v našem dresu prohánět bratrská dvojice,“ zapátral v paměti. Tréninková morálka je v Hostovicích hodně uvolněná, maká se jen jednou v týdnu. „Máme to tak nastavené, kluci mají přes zimu futsaly a podobně, takže uvidíme, na co to bude stačit. Osobně bych chtěl být na bedně,“ dodal.