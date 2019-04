Všechno ale mohlo být jinak, hned v úvodu šel totiž dvakrát sám na branku domácích Demčenko, jenže svou střeleckou auru z posledního zápasu nepotvrdil. Naopak domácí Krok nejprve využil toho, že se míč odrazil přímo k němu, krátce na to navýšil na 2:0.

„Kdyby Demčenko proměnil, asi by to bylo jiné, ale nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny kouč Brné Tomáš Heřman. „Do první branky byl zápas vyrovnaný, pak se prosadil dvakrát Krok a soupeř už si to pohlídal. My museli útočit a oni chodili do otevřené obrany,“ dodal.

Perštejn přidal po pauze ještě další tři góly, dvakrát se prosadil David Filinger, skóre uzavřel deset minut před koncem Salák.

Fotbal, krajský přebor, 21. kolo:

Perštejn – Brná 5:0 (2:0)

Branky: 21. a 27. Krok, 55. a 67. Filinger, 79. Salák.

Rozhodčí: Čáka. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Brná: Páv – Zeman, Procházka, Prousek, Bartoš (C) – Guth (37. Dušek), Stach, Gajdarski, Demčenko V. (60. Moravec) – Jelínek, Demčenko J.