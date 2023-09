Brná i Litoměřicko potvrdily role velkých favoritů, byť v zápasech nasadili i hráče, kteří běžně v základu nenastupují. "Těch 90 minut jsme rozprostřeli tak, aby si zahráli všichni, i kluci, co jinak moc nehrají. Brali jsme to jako herní tréninkovou zátěž, ale jsem rád, že výsledek ukazuje, že ani tak jsme to nepodcenili," řekl po výhře 6:1 v Košťanech trenér Brné Emil Rilke, jenž se sám ocitl na hrací ploše a jednou se dokonce zapsal do střeleckých statistik.

Ještě o gól víc dalo Litoměřicko, které zničilo 7:1 Košťany. Také zde dal trenér Knapík šanci i několika mladíkům, dva ze tří střídajících hráčů, dvacetiletý Aleš Trejbal a osmnáctiletý David Soroka, se mu za příležitost odvděčili brankami. "V prvním poločase byli domácí nebezpeční, hráli ze zabezpečené obrany, dopředu spoléhali na nakopávané míče, které nám dělaly problémy, jelikož jsme hráli proti sluníčku a balóny tak viděli vždy až na poslední chvíli," líčil po utkání Knapík, jehož družina vedla pouze 2:1. "Po změně stran už to ale bylo o něčem jiném. Řekl bych, že domácím i došly síly, my jsme převzali otěže a i gólově jsme zápas dovedli k poklidné výhře."

FOTO, VIDEO: Hostovice vládnou! Byla to ale těžká práce, řekl kouč

Tak trochu z pozice outsidera prošly dál i Lovosice, které jakožto zástupce z I. A třídy udolaly Jílové z krajského přeboru 4:3. Domácí vedli už 4:1, soupeře ale dvěma brankami zbytečně pustili zpět do hry. "To už je takový náš standard, zase jsme si to zbytečně zkomplikovali," kroutil s úsměvem hlavou asistent trenéra Marčaníka Roman Podrazil. "Zápas klasicky ovlivnilo to, že se hraje v týdnu, v dnešní době pak často chybí hráči, takže i my jsme hráli s několika mladíky. V tom to ale bereme jako pozitivum, že jsme si mohli v soutěžním zápase vyzkoušet hráče širšího kádru," pochvaloval si. "Nebylo to nic jednoduchého, Jílové je kvalitní tým o soutěž výš, který známe z minulých sezón, je potřeba uznat jeho kvality," dodal.

Ze hry venku jsou naopak Bohušovice, které musely skousnout domácí debakl 1:8 od Srbic, už minulý týden skončila pohárová pouť také pro Neštěmice, které s velice mladou sestavou padly ve Šluknově 1:4. Příští středu dohrají 1. kolo ještě Mojžíř a FK Ústí mládež, které čeká vzájemné derby.