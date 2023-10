„Co se týče zápasu v Modlanech, vydařil se nám vstup do něj a myslím, že poté jsme po zbytek zápasu dominovali. Jsem rád, že ve druhé půli se nám povedlo navýšit tříbrankové vedení a mohli jsme dát příležitost i hráčům z lavičky,“ líčil sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

Tomu ale zatím dělá vrásky na čele stav domácího hřiště. To v minulém týdnu poničila divoká prasata. „Od té doby tu byla ještě dvakrát, jednu díru opravíme a oni si najdou jinou. Město nám navíc nepomohlo, takže vše opravujeme svépomocí. Jsme rádi, že nám Modlany vyhověly se změnou pořadatelství, teď jedeme do Srbic. V tuto chvíli nevím, zda budeme za 14 dnů moci hrát doma, je to padesát na padesát,“ dodal.