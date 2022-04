Každý druhý by neměl moc slov po porážce, notabene čtyř inkasovaných gólech. Jenže jiřetínský „Áša“ sílu protivníka uznat umí, stejně tak přijmout porážku.

„Byl to zápas blbec, zvlášť pro mě jako gólmana. Čtyři střely a čtyři góly, týmu jsem bohužel nijak nepomohl. Po minulém kole jsme šli do zápasu s čistou hlavou a sebevědomím. Na hře to bylo celkem znát, hráli jsme v tempu a ať bylo hřiště jaké bylo, tak jsme se snažili kombinovat. Každopádně rozhodla produktivita my jsme naše šance neproměnili včetně penalty z první minuty a soupeř do čeho kopl, to skončilo za mými zády,“ popsal po zápase Aschenbrenner. Sám uznal sílu Domoušic, které vedou krajský přebor a klepou na brány divize.

„Osobně se nedivím, že vedou tabulku. Je to hodně nepříjemný soupeř. Snaží se hrát rychlý fotbal a zároveň každý souboj bolí. Mají silný střed zálohy i útok, který umí udržet míč a individuálně projít přes více hráčů. Takže bych se nedivil, kdyby dále sbírali body a postoupili do divize,“ všiml si jiřetínský brankář, který na hřišti v úpatí Krušných hor kroutí s menšími přestávkami už desátou sezonu.

VILÉMOV PROMARNIL VELKOU ŠANCI

Vilémovští fotbalisté si musejí po utkání v Srbicích hodně drbat hlavu. Tým z Děčínska totiž dvacet minut před koncem vedl 3:0. Domácí ale dokázali srovnat, další bod pak přidali v penaltové loterii.

„Velká škoda! Utkání jsme skvěle rozehráli, dobře bránili, domácí nepouštěli do vážnějších šancí, a naopak my byli nebezpeční a dávali branky. Dostali jsme se do tříbrankového trháku, který jsme měli uhlídat! Bohužel přišly dvě rychlé branky domácích, nás ovládl strach o výsledek, který nám svázal nohy. Přišli jsme o střed hřiště, domácí toho využili a utkání zremizovali a nakonec získali pouze bod,“ kroutil hlavou Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Díky brance Doubka slavilo tři body Jílové, které doma přetlačilo Brnou. Nyní ho čekají hned čtyři venkovní utkání v řadě! „Právě proto je dobře, že jsme to doma s Brnou zvládli. Za mě to bylo zasloužené vítězství, o kterém jsme měli rozhodnout daleko dříve. Obranná činnosti nám dobře funguje, jen škoda, že jsme nedali více branek. Teď nás čeká těžké venkovní série, tam budeme rádi za jakýkoliv bod,“ usmál se Ondřej Barilla, jílovský trenér.

„Nám zápas herně nevyšel, Jílové vyhrálo zaslouženě. V podstatě jsme pořádně nevystřelili na bránu, z našeho výkonu jsem zklamaný,“ uznal nadvládu soupeře také trenér Brné Tomáš Heřman.

Modrá na půdě mostecké rezervy nepřekvapila a zaslouženě prohrála 5:0. Navíc se vrátila na poslední místo v tabulce. „Na hřišti byli několik hráčů po nemoci, navíc stále nejsme sehraní. Proti nám hráli prakticky samí dorostenci. Utkání se rozhodlo v prvním poločase, kdy jsme po našich chybách dostali dva góly snad během minuty. Po změně stran jsme to otevřeli. Ale přišel třetí domácí gól a bylo po nás,“ zakroutil hlavou Ladislav Michalec, šéf Modré.

LITOMĚŘIČTÍ PADLI

Porážky zaznamenaly oba celky z Litoměřicka. Lovosice padly 2:3 v důležitém domácím souboji s Perštejnem. Zápas se lámal za stavu 1:0, kdy dali domácí druhou branku, sudí ovšem po chvíli odmávali ofsajd. „Nevím moc, co k tomu říct, nehodnotí se mi to dobře,“ krčil po utkání rameny trenér Roman Podrazil, jenž nechtěl rozebírat inkriminovaný moment. „Nemyslím si, že jsme byli horší, ačkoliv od nás očekávám lepší výkony. Asi by se nám nemělo stávat, že doma dostaneme tři góly od posledního týmu tabulky, ale nic nebalíme. Sezóna je ještě dlouhá.“

Překvapivě naprázdno doma vyšlo také druhé Litoměřicko, které nestačilo na Krupku. „O výsledku rozhodl první poločas, do kterého jsme nevstoupili úplně v optimální pohodě. V obranné fázi jsme byli daleko od hráčů, nebyli jsme dostatečně důrazní v osobních soubojích, a Krupka nás za to trestala,“ hodnotil porážku 2:4 trenér domácích Štefan Knapík. „Po přestávce jsme se ještě snažili s výsledkem něco udělat, ale Krupka hrozila z rychlých brejků a můžeme být rádi, že jsme těch gólů nedostali ještě víc.