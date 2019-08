Fotbalisté Brné vstoupí domácím zápasem s Kadaní do nového ročníku krajského přeboru.

Fotbalisté Brné ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

První kolo krajského přeboru svede dohromady Brnou a Kadaň. Fanoušci, kteří dorazí dnes od 17.00 do Brné, se rozhodně mají na co těšit. Kromě návratu exligového Králíka, který na jaře vypomáhal Mostu, by se měl představit další hráč s ligovými zkušenostmi, Emil Rilke.