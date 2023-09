Další jednoznačnou výhru si na své konto připsali fotbalisté Brné. Ti doma přejeli Proboštov 4:0, ve šlágru kola je nyní čeká Most.

Fotbalisté Brné ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

"Jsme rádi, že jsme mohli hostit tým vedený olympijským vítězem Petrem Němcem. Víme, že Proboštov vede velmi dobře a tvrdě, o to víc nás těší získané tři body," složil poklonu na adresu soupeře sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. Tři body pro jeho celek jsou podle něj ovšem zcela zasloužené. "Celý zápas jsme měli převahu, za rozhodnutého stavu jsme prostřídali i hráče širšího kádr," uvedl k duelu.

Brná se tak udržela na pozici lídra, už o nadcházejícím víkendu ji ale čeká náročný test v Mostě, který je jen o dva body zpět. "Bude to pro nás velmi důležité utkání, neboť hraje první s druhým. Baník má velice zkušeného trenéra, který dokáže svůj tým na každého protivníka skvěle připravit, my budeme ale také připraveni. Do Mostu si jedeme pro tři body," vzkázal jasně Vrtiška