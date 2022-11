Kolo před koncem podzimu už vás nikdo nemůže v tabulce předběhnout. Co na to říkáte? Panuje velká spokojenost. Vůbec jsme neočekávali, že budeme podzimním mistrem krajského přeboru. Přáli jsme si být do nějakého čtvrtého místa, ale tohle předčilo očekávání. Je to pro klub historický úspěch, nikdy jsme nebyli po podzimu první.

Co podle vás za tak velkým úspěchem stojí?

V Brné jsem potkal lidi, kteří pro klub žijí, ať už je to Jarda Štráchal, nebo Karel Koubek, Jarda Bukáček, Jiří Topinka, Miroslav Jelačič či Milan Česlák. To mě hodně oslovilo; je radost s nimi spolupracovat. Ale co se týče týmu, tak přišly dvě obrovské posily v osobách Matěje Suchého a Davida Koláře. Oba skvěle zapadli do party a výkonnostně tým pozvedli. Tým pak výborně pracoval od prvního zápasu. Jen v Modlanech se nám to nepovedlo, prohráli jsme 0:4. Nastříleli jsme hodně branek, byli jsme vysoce efektivní. Všichni hráči splnili očekávání, pochvalu nezaslouží jen ty dvě zmiňované posily.

KVÍZ: Sparta slaví 129 let. Poznáte všechny slavné fotbalisty pražského klubu?

Přesto se ještě k nim vrátím. Jejich angažováním se totiž vám osobně povedl mistrovský kousek.

Kolář se Suchým by byli posilami pro jakýkoliv tým. Mají i na vyšší soutěž. Jsem rád, že z Krupky do Brné šli se mnou; máme nadstandardní vztahy. Oba jsou brejkovými typy hráčů, mají skvělá čísla, na mysli mám góly a asistence. Suchý je třetím nejlepším střelcem soutěže s dvanácti góly, Kolář jich dal osm.

Nemáte strach, že vám je vyfoukne klub z vyšší soutěže?

Mám, ale ten jsem měl i v Krupce. Kolem těch dvou se točily kluby každý půlrok. Zájem měly třeba Souš a Brozany. Ale vzhledem k tomu, jakou mají oba dva práci, tak asi zůstanou v přeboru. Pro nás zaplaťpánbůh. I když se může stát, že někdo přijde s nabídkou, která osloví jak hráče , tak i nás…

Kdo další se vám na podzim v dresu Brné líbil?

Hodně se mi líbily výkony Emila Rilkeho, byly velmi kvalitní. Naposledy v Jílovém dal překrásný gól, to by byl gól měsíce; stál za vápnem, opřel se do toho, míč letěl od břevna do branky. Emil je stále velmi platným hráčem.

Vymýšlel si Vnuk v kauze Verbíř? Ti, kteří sudího znají, věří teplické verzi

Co další kluci?

Po zranění brankáře Martina Satka nastoupil do brány Lukáš Páv podává velmi kvalitní výkony. Dobře hrají obránci – Beneš, Gaydarski, Stach, Zeman a další. V záloze třeba Demčenko, výborný je Hanich, k tomu pak ofenzivní mladík Šmilauer. Když je na hřišti Králík, tak je to také paráda; umí perfektně přikrýt míč, hraje to zkušeně a jeho rychlá změna směru při vedení míče je neskutečná, to jsem dlouho neviděl. Rád bych viděl častěji v týmu Honzu Bartoše, který má nadějným klukům jako jsou Dušek či Srb co předávat. Tým si sednul a šlape. Snad to tak bude fungovat i na jaře.

Budete chtít postoupit, když to takhle půjde dál?

Je za námi polovina soutěže, zatím jsme nad tím nepřemýšleli.

Přes zimu budete posilovat?

Budeme chtít kádr vhodně doplnit, protože je úzký. Když se nám to nepodaří teď, tak budeme chtít jednat o posilách po konci sezony. I šéf klubu Jarda Štráchal souhlasí s tím, že je potřeba nějaké posily udělat.

Pokratice se k případu Marčaník nepostavily jako chlap, mrzí šéfa disciplinárky

Budete lovit i v Krupce, kde jste působil a odkud jste už přivedl Suchého a Koláře?

Budu se snažit lovit všude, třeba i v Krupce.

Na podzim navštívila hřiště v Brné divoká prasata a rozryla ho. Jak teď vypadá?

Hřiště vypadá výborně, jen jeden zápas jsme po jejich nájezdu hráli na Střekově. Na trávníku zapracovali hráči samotní, ale velkou zásluhu na stavu hřiště má správce Adriyan Gaidarski, který je na to sám. Odvedl obrovský kus práce.

Co fandové?

Fanoušci chodí, chválí si hru, je na co koukat. Hrajeme atraktivní fotbal, dáváme hodně branek. Jarda Štráchal je také velmi spokojený, tak si přejeme, aby se nám takhle dařilo dál.