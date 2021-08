Fotbalisté Brné prohráli doma proti Baníku Modlany 1:3 a v krajském přeboru se propadli až na 14. příčku.

Fotbalisté Brné ilustrační | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Po slibném úvodu, přišly dvě porážky v řadě, které srazily Brnou téměř na dno tabulky. "Špatný začátek, vůbec nám to nevyšlo. Ačkoliv do větších hodnocení bych se pouštěl až po pěti kolech, určitě jsme si to představovali jinak," pravil zklamaně po domácí ztrátě trenér Brné Tomáš Heřman.