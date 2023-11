Ačkoliv na první místo neposkočily, vládla v táboře Hostovic spokojenost. „Hlavně s tím, že to byla po delší době klidná a pohodlná výhra bez nějakých větších nervů. V týdnu jsem v to tak trochu doufal a jsem rád, že se to splnilo. Do dvacáté minuty jsme prakticky rozhodli, a pak už jsme to jen v klidu kontrolovali,“ líčil šéf hostovické lavičky Jaroslav Dvořák. „Jen škoda, že jsme si nechali dát na konci zbytečný gól, nicméně jinak to bylo v naší režii,“ dodal.