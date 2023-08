Spořice vypustily do hry svého dvorního kanonýra Františka Haška, který v loňské sezoně ovládl tabulku střelců a chuť mu zůstala i v novém ročníku, když dvěma góly v 6. a 25. minutě Mojžíř načal. „Od nás to byl děs, byli jsme darební, vpředu gólově impotentní, ale máme ještě některé hráče na dovolené, takže jsme nebyli v plné síle,“ řekl mojžířský trenér Michal Kubec.

Spořice zvládly ještě do poločasu utéct na tříbrankový rozdíl, když se ve 39. minutě prosadil Jakub Šlachta. Po obrátce stran stačilo hostům osm minut a čtvrtou trefu přidal Albert Koštůr. „Nehodnotí se to hezky, ale my jsme opravdu nepřevedli absolutně nic. Je začátek sezony, věřím, že se ještě zvedneme, ale po tomto víkendu není moc co hodnotit,“ odfrknul si Kubec.

Spořice po dvou kolech naplňují scénář z minulé sezony, kterou zakončily na třetím místě. Letos ukazují, že horní příčky budou chtít atakovat též. Zatím se to partě trenéra Rostislava Brouma daří.