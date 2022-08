Loni bojovali do posledních chvil o záchranu I. B třídy. Letos by si ve Svádově přáli o dost klidnější sezónu. „Myslím, že kádr budeme mít kvalitní a široký. Vrací se nám hodně hráčů po zranění, dál se domů vrací mladí, kteří prošli třeba i Armou. Ještě máme dva hráče v jednání, ale z taktických důvodů nechci být zatím konkrétní,“ řekl Pavel Přibyl, který stojí u kormidla napůl s Václavem Vodehnalem.

Nové trenéry mají Hostovice i Chlumec. Duo tvoří Vepryk a Procházka

„Udržela mě tu ta perspektiva do budoucna,“ prozradil muž, jenž už byl několikrát na odchodu. Letos začnou jeho ovečky přípravu až v srpnu, 13.8. odehrají turnaj na Střekově, pak je čeká duel v Brňanech. „Chtěl jsem hlavně ať se přes léto všichni doléčí.“

VYLEPŠÍ LOŇSKÝ PROPADÁK?

Nováčkem v I. B třídě budou letos fotbalisté Střekova. Ti si loni prožili doslova očistec, o soutěž výš se totiž během celé sezóny nedočkali ani jednoho bodu, a to i přes posílení před jarní polovinou sezóny. Osada ale nakonec, i díky rozhodnutí setrvat v I. A třídě, udržela pro letošní rok příslušnost v krajských soutěžích, byť v té nejnižší.

Jiskra se těší z návratu do kraje. Ať se mladí vyhrají, říká Řezáč

Přípravné zápasy však zatím příliš optimismu nepřinesly. Těsně před uzávěrkou nastoupil Střekov na memoriálu Bohuslava Vejrycha, kde schytal dva debakly. Od nováčka I. B třídy, domácího Velkého Března, 2:8, od Neštěmic B, plného mladíků, 0:5. Dokáží Střekovští napravit loňský rok, nebo se schyluje k další ostudě?

VETERÁNÍ KONČÍ

Dva zkušení lídři fotbalového Chuderova, Jan Rohlík a Slavomír Vosyka, se rozhodli ukončit dlouholeté fotbalové kariéry. „Osobně doufám, že si to ještě nechají projít hlavou, za mě jsou pořád platní a byla by to velká škoda,“ přeje si chuderovský trenér Petr Čítek.

Neštěmice dají šanci mladým, Mojžíř chce hrát ještě výš

Nová jména ale zatím prozradit nemohl. „Něco máme rozřešeného, ale ještě to není dotažené.“ Není divu, přípravu totiž začal Chuderov až po uzávěrce přílohy. „Poprvé se sejdeme 2. srpna, budeme trénovat dvakrát v týdnu. V sobotu 6. srpna nás čeká první přátelák v Mojžíři,“ doplňuje chuderovský kormidelník.

A co ambice? „Čeká nás těžký podzim, bude to vyrovnaná soutěž.“