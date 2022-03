"Neštěmicím jsem vděčný za to, že jsem se do dospělého fotbalu dostal celkem brzy. Pár nabídek z jiných klubů jsem dostal, ale máme u nás super partu, kterou opouštět nechci a cíl je jasný, postup do kraje. Pokud vyjde, budu hrát stejnou soutěž, ze které nabídky přišly," prozradil v rozhovoru Deníku.

O víkendu jste vstřelil dva góly do sítě Roudnice, kterou jste zdolali jednoznačně 5:1. Jak zápas hodnotíte? Čekali jste takto hladký průběh?

V zápase nám vyšel vstup, kdy jsme během sedmi minut dali dva rychlé góly, což nás uklidnilo a hrálo se nám o dost lépe. Po dalších chybách soupeře jsme dva góly ještě přidali a výsledek si již pohlídali, i když druhý poločas z naší strany nebyl herně tolik vydařený. Průběh jsme čekali určitě o něco těžší než byl, protože Roudnice má mladé mužstvo založené na vysokém pressingu, což jim, ale nevycházelo a nám to hrálo do karet. Jsou to pro nás cenné tři body.

Byly to vaše druhá a třetí trefa v soutěži, jste tedy spíše sváteční střelec?

Jsem rozhodně sváteční střelec (smích). Můj klasický post je krajní obránce, takže se k těm gólům nedostanu tolik, ale na začátku jara mě začal trenér stavět na krajní zálohu a nějak mi to tam začalo padat, za což se vůbec nezlobím.

Je nějaký váš gól, který vám utkvěl v paměti, na který nikdy nezapomenete?

Jelikož těch gólů nedávám tolik, pamatuju si většinu (smích). Ale za svůj highlight bych vybral gól z loňské sezóny proti Ledvicím, ten se mi celkem povedl.

V Neštěmicích jste od svých prvních fotbalových krůčků, už od roku 2006, to je obdivuhodné. Dostal jste někdy nabídku z jiných klubů?

Je to tak, v Neštěmicích jsem dokonce od svých 4 let. Jako malý jsem měl několikrát nabídku jít do ústecké Army, ale vždy jsem jí odmítl s tím, že jsem v Neštěmicích spokojený a přišlo mi, že náš ročník byl lepší, jak ten ústecký, i když to mohl být zase stupínek výš, nelituji toho. Žákovskou ligu jsem si také zahrál za Děčín, kde jsem byl na střídavý start, takže porovnání s ligovou špičkou v mé kategorii jsem také měl. Neštěmicím jsem vděčný za to, že jsem se do dospělého fotbalu dostal celkem brzy, myslím si, že to bylo v 16 letech, což mi také pomohlo. V dospělé kategorii jsem pár nabídek také dostal, ale máme u nás super partu, kterou opouštět nechci a jasný cíl, který je postup a pokud to vyjde, tak týmy, od kterých jsem dostal nabídku budou ve stejné soutěži, takže by nebylo potřeba měnit klub kvůli klubu. Ale samozřejmě bych rád hrál vyšší soutěže.

Po takové době v Neštěmicích pro vás musí být prestižní derby s Mojžířem, jak ho vnímáte? Dvě letošní výhry s čistými konty asi hodně hřejí, že?

Derby s Mojžířem je pro mě emotivní zápas, hodně lidí z Mojžíře znám, chodím se tam koukat na každý zápas, když mám čas, takže je to pro mě o to speciálnější. Oba zápasy jsme zvládli výsledkově dobře. Určitě to potěší o něco víc, když je to derby, ale Mojžíři samozřejmě přeju, co nejvíc výher v sezóně.

V áčku Neštěmic máte i svého bratra - dvojče, Ondřeje. Máte mezi sebou nějaké hecování?

Přesně tak, hrajeme spolu již od začátku, ale žádné hecovačky spolu úplně nemáme. Nicméně přijde mi, že na tréninku se na každou mou střelu připraví o něco víc, abych gól nedal (smích).